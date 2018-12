Congo-Kinshasa: Kikwit - Le CCM, le NOLEC et la CENI sensibilisent sur l'usage de la "Machine à voter"

Le Centre culturel Mwinda (CCM) et le Noyau local de l'Education civique (NOLEC), deux structures de la société civile basées à Kikwit, province du Kwilu, en collaboration avec l'antenne locale de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) s'évertuent toujours de sensibiliser la population de cette ville, surtout la population à l'âge de voter, concernant l'usage de la "Machine à voter".

Des séances de sensibilisation se font souvent dans des églises et des écoles. Les deux dernières séances ont eu lieu le mercredi 19 et jeudi 20 décembre dernier. La séance du 19 s'est déroulée à l'Eglise mère de la Communauté des Eglises de Réveil du Congo (ERC) dans la commune de Lukolela, devant des pasteurs responsables des paroisses de cette communauté et quelques mamans.

La séance du 20 a eu lieu au lycée Yedisa avant que les élèves ne partent en vacances de Noël. Pendant toutes les séances, les techniciens de la CENI ont expliqué ce qu'est la "Machine à voter". Ces techniciens ont, petit à petit, élucidé la façon dont il faut procéder pour introduire le bulletin de vote dans la machine et procéder au choix du candidat président de la République, du député national et du député provincial.

Les techniciens ont insisté sur le fait de bien vérifier les photos de trois choix avant de glisser le bulletin dans l'urne. Ces leçons ont été suivies d'exercices pratiques.

«Si nous avons pensé à organiser ces séances de sensibilisation, c'est puisque nous avons constaté que plus de 80 pour cent de la population de cette ville ne connaissent pas cet outil qui sera utilisé lors des élections présidentielles et législatives. C'est une contribution que ces trois institutions ont apporté au processus électoral après plusieurs autres sensibilisations relatives au choix d'un bon candidat et autres sujets de l'éducation civique», explique Flobert Kiama, directeur adjoint du CCM.

«Je tiens à remercier cette initiative. Mais, je regrette que cela soit arrivé quasiment en retard. De multitudes d'électeurs ne connaissent pas cet appareil. Je ne sais pas comment ils vont faire le jour des élections», indique le Révérend Joël Mwanza, président provincial de l'ERC-Kwilu.