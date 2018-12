Congo-Kinshasa: Lusambo - Une histoire du Professeur Katanga Yamutumba et le Peuple !

«Soyons tous unis pour que le territoire de Lusambo puisse être reconstruit et aller de l'avant. Considérant toujours la politique comme un apostolat pour le Chrétien que je suis (Matthieu 5, 13-15), je viens vous inviter à rester ensemble et unis pour reconstruire notre territoire et notre espace commun ».

Cette exhortation est du Professeur Katanga Mukumadi Yamutumba Timothée envers les dignes filles et fils du Sud Sankuru, particulièrement ceux du territoire de Lusambo. L'incontournable leader de Lusambo-Kabinda, mieux qu'un porte-étendard et toujours déterminé à défendre les intérêts de ses frères et sœurs de ces deux provinces, n'entend nullement se reposer tant que ce coin du territoire national pour lequel il se veut un agneau à l'abattoir n'aura pas été désenclavé et développé. Devant l'option de prendre sa retraite politique et celle de représenter Lusambo-Kabinda dans les instances nationales ; Katanga Yamutumba a juré de continuer l'écriture de l'histoire avec la respectueuse population du territoire de Lusambo.

Très réclamé

A la suite de la démarche menée par les Notables du bassin du Sud Sankuru, entendre, Mpania Mutombo, de Lusambo, de Basubukie, de Kifuenkese et Milela, le Professeur Katanga, Député Honoraire et Président de la Fondation Katanga Mukumadi Yamutumba, FKMY, est sorti depuis peu de son silence pour signer son retour pontifiant sur l'arène pratique de la politique. Ce, de manière à rassurer ceux qui ne jurent que sur son leadership pour le développement du Sankuru et Lomami. En ce qui concerne sa retraite sur la scène politique, il est à noter qu'ayant annoncé sa retraite politique devant tout le monde en 2011, voilà que des cris lui sont venus des notables du Sud Sankuru, lui demandant de remettre les gants, pour refouler l'arène politique.

Chrétien averti

Matthieu 5. 14 : 16 « En tant que Chrétien, nous sommes tous la lumière de ce monde, nous devons passer cette lumière à tout le monde », professe Katanga Yamutumba Timothée de qui le Sankuru et la Lomami n'attendent que le développement pour tous. Il convient, en effet, d'indiquer qu'en termes d'attentes de la population de ces deux provinces vis-à-vis de ce vaillant fils du terroir Songie, l'on retiendra le renforcement de la capacité de toutes les couches de la population locale notamment, en assurant le développement de tout ce qui a trait à l'environnement, à la culture, à l'économie et à l'agriculture ; en luttant contre l'illettrisme et la pauvreté intellectuelle, morale, matérielle et spirituelle ; en favorisant l'émergence des talents dans les milieux défavorisés ; en encourageant la constitution des centres culturels et en renforçant les capacités de pareilles structures pour un meilleur épanouissement des membres ; en renforçant les capacités des établissements d'enseignement pour procurer une occupation saine aux pensionnaires dans le domaine ludique et de lecture.

Plan quinquennal

«Fort de sa longue expérience politique et à travers sa fondation (FKMY), le Professeur Katanga Mukumadi Yamutumba Timothée a une vision claire sur les zones de développement de notre province. Les domaines ci-après font partie, déjà, de son programme d'action : social, transport, infrastructure, économie, santé, éducation, électricité, water, reboisement etc... », relaie-t-on dans ses milieux. A tout prendre, cette bibliothèque vivante du terroir Songie qui, du reste, est le Président honoraire de la méga famille "les Basongie de Kinshasa", BASOKIN en sigle, a un credo axé essentiellement sur la lutte contre la pauvreté dans le chef de tous ses frères et sœurs. Dans sa langue maternelle, il exprime cette profession par : « Tuluishe bulanda ngoshi » ; entendre dans la langue de Molière "Menons notre combat contre la pauvreté".

Dans le Sankuru et la Lomami, ses œuvres parlent depuis des lustres : "l'Université Kadiamba ; les plantations de Mpania Mutombo, Lubao, Misase et de Kabinda ; et des Hôtels en sont certaines de ses réalisations pour la communauté.

Qui est le Professeur Katanga Mukumadi Yamutumba Timothée ?

Il est Professeur à l'Université de Kinshasa, Docteur en Sciences économiques appliquées, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, Diplômé de Hautes études Internationales, Diplômé de l'Académie Commerciale de Paris (HEC), il a exercé plusieurs hautes fonctions politiques dans ce pays, entre autres, Secrétaire d'Etat au Plan, Secrétaire d'Etat aux Finances, Ministre des Finances, Ministre de l'Economie, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Président Délégué Général de Petro-Zaïre, Conseiller de la République au HCR-PT, Ambassadeur Conseiller Personnel et Chargé des Missions du Chef de l'Etat pour les questions économiques, financières et monétaires ; Député National 2006-2011. Il est le Fondateur et Président du Conseil d'Administration de la Fondation Katanga Mukumadi Yamutumba « FKAMY » qui lutte contre la pauvreté. Il est marié et père de huit enfants.