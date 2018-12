Burkina Faso: Projet de bitumage de la route passant par Nanmentenga - Le MBN dit non à la déviation

L'association des Jeunes patriotes pour la paix (JPP) en collaboration avec le Mouvement bitumage-Nanmentenga (MBN) a organisé une conférence de presse le 23 décembre 2018 à son siège à Ouagadougou. L'objectif de la conférence était de dénoncer les manœuvres des autorités locales pour dévier le bitumage de la route passant par Nanmentenga.

C'est en présence des ressortissants de Nanmentenga que s'est tenue la conférence de presse le 23 décembre dernier à Ouagadougou sur l'affaire de projet de bitumage de la route passant par Nanmentenga. Selon le président fondateur de JPP, Abdoul Rahouf Fadnam, ce point de presse a pour objectif de désapprouver la déviation de la route qu'ils considèrent comme étant une manœuvre du ministre des Infrastructures, Eric Bougouma et le maire de la commune de Pouytenga, Prospère Yaméogo qui souhaitent que la route passe dans leurs villages notamment Kando, Salgo et Kodomwendé pour des considérations politiques. « Nous n'allons pas nous laisser voler notre route qui résulte d'un combat de longue haleine », a-t-il dit.

Avant d'attirer l'attention du ministre Eric Bougouma et du maire de Pouytenga qu'il serait responsable de tout conflit qui engendrait de la population de Nanmentenga et ses voisins. A en croire le président, c'est une déviation de 10 kilomètres que le ministre souhaite faire sur le bitumage sur la route qui devrait normalement aller de Sapaga, Pouytenga à Boulsa en passant par Kalwatenga, Zogo, Pissy et Niega. Pour ce faire, il a lancé un appel à tous les filles et fils, à la chefferie coutumière et à l'ensemble des ressortissants de Nanmentenga de s'unir pour tenir en échec la déviation de leur route. Si le ministre et le maire insistent à faire cette déviation, nous allons mener d'autres actions dans les jours à venir pour dénoncer cette injustice.

« Nous demandons au président Roch Marc Christian Kaboré d'intervenir afin que des solutions soient trouvées, car c'est cela aussi qui contribue à l'économie du Burkina », a-t-il appelé. Selon toujours le président, c'est en 2016 que le ministère des Infrastructures a mis en place un programme d'urgence visant à la réhabilitation du réseau routier. Et après plusieurs activités de plaidoirie, d'interpellations et d'échanges avec les autorités, le MBN obtient en juin 2018 la promesse du bitumage de sa route pour fin novembre 2018. Et c'est après l'obtention de la promesse de bitumage que le ministre Eric Bougma a évoqué des difficultés d'ordre technique et financier liées à la réalisation de la route. En énonçant que le cabinet qui a fait l'étude de faisabilité n'avait pas tenu compte de la réalisation d'un barrage qui serait en projet dans la localité. Et c'est le pont de Koulwoko, selon les dires du ministre Eric Bougma qui serait le canal qui alimenterait le barrage en eau et pour que le pont réponde à ce souci, il lui faudra un budget supplémentaire qu'il n'en dispose pas.