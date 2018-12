Ile Maurice: Absence - Sudesh Rughoobur en disgrâce avec son parti ?

Nouvelle absence, nouvelles critiques. L'absence de Sudesh Rughoobur au dîner de fin d'année organisé pour les membres du bureau politique du Mouvement socialiste militant (MSM) fait jaser. Le député de la circonscription n° 6, Grand-Baie-Poudre-d'Or, n'a pas participé à cette réception tenue samedi à Flic-en-Flac. Est-il en disgrâce avec son parti ? Son geste survient quelques jours après qu'il a boudé la fête organisée par le comité régional de son parti mercredi dans le Nord.

Nous avons cherché une réaction du député pour savoir s'il prend ses distances du parti soleil. «J'avais une fête familiale le même jour. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu être avec les membres du bureau politique. D'ailleurs, je me suis excusé auprès de la direction», répond-il.

Le député maintient qu'il ne compte pas prendre ses distances du MSM. «Je me sens bien au sein du parti et le courant passe très bien entre le leader, Pravind Jugnauth, et moi. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Par exemple, il a réagi positivement après la manifestation contre l'abattage des arbres à Anse-la-Raie», dit-il.

D'ailleurs, le député s'était joint aux contestataires pour demander au ministère des Infrastructures publiques et du transport en commun de revoir le tracé de la route de contournement de Cap-Malheureux afin de sauver des arbres. Et quand il avait exprimé son opinion au Parlement, il s'était attiré les foudres du ministre de tutelle, Nando Bodha, également secrétaire général du MSM. Quelques jours plus tard, le député avait été vivement critiqué en son absence au bureau politique du MSM.