Madagascar: Radio « Vaovao Mahasoa » - Marthe Hervée s'en est allée au ciel

Elle est partie, un 24 décembre, veille de Noël. Comme pour annoncer, une dernière fois le message la venue du Seigneur Jésus Christ, le Sauveur du monde qu'elle a prêché tout au long de sa vie. Marthe Hervée est décédée le 24 décembre dernier à 11 heures 30 à Maurice, où elle a été évacuée des suites d'une maladie.

Servante de Dieu. Une triste nouvelle qui a consterné le milieu chrétien, puisque la servante de Dieu (Mpanompovavin'Andriamanitra) comme on l'appelle est une personnalité très connue dans le milieu de l'évangélisation et de l'éducation. Fondatrice de la Radio « Vaovao Mahasoa » (106.8) Marthe Hervée était aussi une professeure de mathématiques très appréciée au sein de l'Institution Marthe Hervée (IMH), une école qui a produit des élites parmi les élites. Même les élèves les plus faibles en mathématiques ont témoigné qu'ils arrivaient à s'en sortir grâce à la qualité de l'enseignement de Marthe Hervée. Dans l'enseignement qu'elle a prodigué, Marthe Hervée mettait un point d'honneur sur le côté spirituel, notamment sur l'amour du Christ le Sauveur et le Seigneur du monde. L'IMH était en tout cas, une école de référence où les parents aiment envoyer leurs enfants en étant sûr que ces derniers peuvent avoir une bonne éducation spirituelle chrétienne.

Voyages missionnaires. Mais on connaît surtout Marthe Hervée par les voyages missionnaires qu'elle a réalisés tout au long de sa vie. Ayant été très sollicitée par de nombreuses églises chrétiennes, elle a prêché la bonne parole, même dans les endroits les plus enclavés du pays. C'est le cas notamment de la FLM d'Antaninkatsaka située en banlieue du Vakinankaratra et dont l'accès se fait uniquement en camion ou 4X4 en période de pluie mais que Marthe Hervée visite pratiquement tous les ans à Pâques. Tel l'infatigable Apôtre Paul, elle a sillonné le pays pour la bonne parole, surtout à chaque fin d'année où le programme de ses voyages est annoncé sur la RVM. Les églises ou associations chrétiennes qu'elle visite au cours de ces voyages sont encouragées et raffermies dans leur foi. En début d'année, elle effectue aussi son périple évangélique à l'extérieur. Marthe Hervée s'en est allée au ciel après avoir bataillé pour le bon combat. Elle a terminé sa course. Elle a gardé sa foi. Elle a vaincu. Et son enseignement reste à jamais gravé dans le cœur de ceux qui l'ont entendue. Merci Seigneur d'avoir donné à Madagascar et même au-delà Ta servante dévouée. Elle est rentrée chez Toi car Tu l'as rappelée au ciel. Tu es Souverain.