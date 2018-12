Madagascar: Noël - Concert festif avec Orimbato

Vivre Noël est toujours un pur bonheur. Cette année pour La chorale « Orimbato » du Temple Fjkm Tranovato Ambatonakanga, La nativité reste un moment d'allégresse et de réjouissance. Et cette année n'a pas dérogé à la règle.

C'est dans un temple bien rempli que la chorale, dirigée par Fabrice Razafimamonjy et accompagnée par les musiciens de la Paroisse, a donné le meilleur d'elle-même vendredi. Et ses collaborateurs ont assuré une représentation authentique composée de 16 titres rigoureusement sélectionnés. Le but a été de démontrer la richesse du patrimoine culturel mondial dans le domaine des chants de louanges et d'adoration du Seigneur ont retenti en chœur. Les « Ny fitiavanao anay » une version revisitée en malgache de J.S. Bach, « The way that He loves » de W. Elmo Mercer et « El Shaddai » de Michaël Card ont particulièrement marqué les esprits. La première partie a suscité l'exaltation du public en se régalant des interprétations de grands classiques qui font la notoriété da la chorale.

Quant à la deuxième période, la joie inégalée a été marquée par la célébration de la naissance du Christ telle qu'elle a été annoncée par les anges aux bergers du temps du Premier Noël. Témoignant ainsi la Grandeur de Dieu, sa Fidélité, et sa Miséricorde, l'évangélisation par le chant a été proclamée à travers un éventail de répertoire au genre musical varié et de plusieurs pays. On peut citer entre autres la composition suisse « Annonce-moi l'allégresse » de Dave Garatt, ou l'œuvre anglaise « Break intosongs of joy » de Bill Batslone. Sans oublier les chants malgaches comme « Teraka Jesosy » de Jonasy Andriantsilanihasy et d'autres encore. Allant du classique au chant liturgique et contemporain, le tout a été couronné par l'incontournable « Alléluia » G.F Haendel. A rappeler que ce concert signe la clôture de la célébration des 45 années d'existence de la Chorale Orimbato.