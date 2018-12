Madagascar: Tubes de 2018 - «Dodo Baba» à découvrirL'Express de Madagascar

Depuis hier, 15h30, le clip tant attendu de «Dodo Baba», tube du chanteur Sky to Be, est sur lexpress.mu/YouTube. Approchée par l'artiste qui voulait mettre en images sa chanson phare, l'un des titres favoris sur les ondes mauriciennes, l'équipe de lexpress.mu a relevé le pari, en deux jours de tournage, de réaliser le clip de «Dodo Baba» que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien:

C'est le cadeau de fin d'année de toute l'équipe de lexpress.mu à ses nombreux «followers» tant à Maurice qu'à l'étranger.

Et ce n'est pas fini ! Jeudi 27 décembre, c'est l'autre favori aux concours Disques de l'année, en l'occurrence The Prophecy, qui viendra interpréter le titre «Laglwar» dans les locaux de La Sentinelle, devant nos caméras et nos équipes. À suivre en live et en vidéos, sur lexpress.mu et nos pages Facebook et YouTube, à partir de jeudi après-midi.

En honorant ces deux artistes locaux, l'express entend rendre hommage à ceux qui utilisent les arts et la création pour faire évoluer notre culture mauricienne...