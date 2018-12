Madagascar: Cinéma - Les studios de la saga Harry Potter à l'heure de Noël

La grande salle a été décorée comme dans le film « « Harry Potter et la coupe de feu ».

Pas de père Noël à l'horizon, mais des objets magiques un peu partout... Qui dit fêtes de fin d'année, dit neige, guirlandes et père Noël. Mais aussi... Harry Potter ! Car votre salon n'est pas le seul à s'être paré de ses plus beaux atours, pour les fêtes de fin d'année. Aux studios Warner, à Watford, près de Londres, Noël, ce n'est pas juste trois grains de neige posés sur une maquette.

La grande salle, la salle des Gryffondor et la chambre d'Harry, Ron, Neville, Seamus et Dean ont été décorées de boules argentées et de guirlandes pailletées. 20 minutes, c'est donc la durée accordée pour aller faire un tour, avant les fêtes, dans les coulisses des films de la saga Harry Potter.

« C'est une sorte de musée qui permet aux visiteurs de découvrir les décors utilisés dans les huit films de la saga », explique Angélique, guide pour les studios Warner. Ouverts au public en 2012, les plateaux de tournage d'Harry Potter revêtent, chaque année, les couleurs de Noël de l'un des films. Il s'agit de mettre les fans dans l'ambiance. Des secrets de tournage ont été dévoilés

« Cette année, la grande salle a été décorée sur le modèle du bal dans Harry Potter et la coupe de feu », précise Angélique. Dans la grande salle, des rideaux argentés, un orchestre et une fontaine en fausse glace, et d'immenses sapins enneigés trônent au fond de la pièce.

Tandis que chez les Weasley, le fer à repasser s'actionne, seul, alors que la table est déjà dressée pour l'occasion, Angélique révèle au passage quelques secrets de tournage. Saviez-vous que Rogue ne portait pas de noir, mais du bleu ? Que le ministère de la Magie pouvait contenir 50 bus londoniens ? Ou encore qu'Hermione portait de fausses dents dans certaines scènes de Harry Potter à l'école des sorciers ? Mais chut... Car, que serait Noël sans un peu de magie?