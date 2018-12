Madagascar: Tourisme de plaisance - Une nouvelle base de « Dream Yacht Charter » à Nosy-Be

L'Ile aux Parfums est favorable au tourisme de plaisance.

Nosy-Be est le point de départ idéal pour une croisière inoubliable, avec ses plages de sable blanc et ses îlots coralliens à explorer.

C'est la raison pour laquelle, le leader mondial de la location de bateaux, « Dream Yacht Charter », installera une nouvelle base à Nosy-Be à compter de la période estivale de 2019. Ce projet d'implantation à Madagascar entre dans le cadre de la densification de la présence de cet armateur à travers le monde. Il faut savoir que les escapades en bateaux de croisière dans la zone de l'Ile aux Parfums sont devenus très en vogue depuis ces dernières années. D'ailleurs, Nosy-Be constitue le point de départ pour des croisières de plusieurs jours notamment dans les archipels de Radama et Mitsio. On peut y pratiquer diverses activités nautiques dont entre autres, la randonnée dans les îlots, la pêche sportive, la baignade, et la découverte de magnifiques fonds sous-marins. Explorer cette région hautement préservée est ainsi incontournable pour les amateurs de plongée, de « snorkeling » et de nature.

Croisière inoubliable. Parlant de « Dream Yacht Charter », l'armateur proposera en location trois bateaux sans équipages, deux catamarans de luxe et un monocoque, pour des croisières de luxe dans le Nord-Ouest de Madagascar. Avec ces voiliers, les voyageurs pourront naviguer dans les lieux qui les ont toujours fait rêver. C'est une promesse de vacances inoubliables, avec un niveau incomparable de luxe, de flexibilité et d'intimité. En outre, « Dream Yacht Charter » dispose d'une flotte d'environ 1.000 bateaux habitables accueillant chaque année plus de 130.000 clients. Il est présent dans 34 pays et dispose de 53 bases dans le monde. Cet armateur a choisi d'installer une base à Nosy-Be étant donné que c'est le point de départ idéal pour une croisière inoubliable, avec ses plages de sable blanc et ses îlots coralliens à explorer.

Quatrième continent. Par ailleurs, la diversité de l'île est également l'une de ses principales attractions. Les amateurs du tourisme de plaisance pourront entre autres, découvrir des lémuriens qui les accueillent une fois à terre à Nosy Iranja. Pour la vie marine, on peut visiter Nosy Kalakojoro où les requins-léopards nagent à travers la passe. Puis, si l'on dirige vers les mouillages abrités de la Baie des Russes, les voyageurs auront l'occasion de voir des baleines à bosse selon la période de l'année, des raies mantas et des dauphins. Avec toutes ces richesses, il n'est pas surprenant que Madagascar ait souvent été désignée comme le quatrième continent et vous promette une expérience de navigation spectaculaire. Une chose dont on est sûr, cela permet de promouvoir la destination Madagascar.