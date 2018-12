Madagascar: ES-DES - Les parcours « Travail social »et « Agronomie », les plus attirants

Les nouveaux bacheliers ont dû bien choisir les universités privées qui les intéressent à l'issue de l'organisation des deux salons de l'Etudiant dernièrement dans la Capitale.

Pour l'ES-DES (Ecole Supérieure de Développement Economique et Social), une université privée qui a participé activement à ces deux événements, le bilan a été positif. En effet, « une forte affluence des visiteurs y a été observée. En plus, les parcours Travail social et Agronomie ont été les plus attirants pour les jeunes. Ceux-ci méritent d'ailleurs d'avoir une bonne orientation pour pouvoir poursuivre leurs études universitaires », a expliqué déclaré Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de cette école de développement.

Insertion en stage. Ce n'est pas tout ! « Bon nombre de gens qui sont déjà en activité nous demandent de mettre en place un système de télé-enseignement pour le parcours Travail Social. Et pour satisfaire leurs besoins, ce sera effectif à compter du mois de mars 2019 en commençant dans la Capitale. Quant à la formation à distance lancée à Antsirabe pour la même filière, la rentrée de la 2e vague de la formation a eu également lieu », a-t-elle poursuivi. Rappelons que, cette école de développement est appuyée par l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar) dont elle est également la présidente. Elle se démarque par l'orientation des jeunes à monter leurs propres projets de développement. Et ce sera facilité par la proposition des formations pratiques qualifiées de pré-emplois pour ses étudiants. L'ES-DES travaille d'ailleurs en partenariat avec des entreprises privées ou des organismes internationaux par le biais de l'ONG ACDM en vue de leur insertion en stage.

Orientation spéciale. A titre d'illustration, l'école de développement vient de nouer un partenariat avec l'association FISA (Fianakaviana Sambatra ) et la congrégation religieuse Filles de Marie Auxiliaire dans le dessein d'accueillir des stagiaires en Travail Social. « Et à part les différentes matières enseignées aux étudiants de l'ES-DES, une orientation spéciale est instaurer afin de guider les étudiants à devenir des entrepreneurs. Il s'agit notamment de la formation en entrepreneuriat et en création d'entreprise ainsi que de la formation en leadership, en informatique, en management et en montage et conduite de projet », a conclu Hanitriniaina Eléa Chilo.