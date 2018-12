Cameroun: Yaoundé accueille la croisade « église réveilles toi»

Les chrétiens de la congrégation Baptiste du cameroun (CBC) s'y retrouveront du 28 au 31 décembre pour s'édifier sur les saintes écritures.

La fin d'année est toujours la période des grandes resolutions et décisions dans l'optique d' entrer dans la nouvelle année avec un réservoir plein telle une voiture neuve. Pour donc faire ce plein d'énergie positive, la congrégation Baptiste du cameroun organise une méga croisade quicontre se tiendra à Yaoundé du 28 au 31 décembre 2018

Celle-ci est l'occasion idoine de mettre une emphase particulière sur le développement spirituel du chrétien. Celui sans lequel la communauté chrétienne universelle ne se saurait aboutir à un réel épanouissement socioprofessionnel et économique.Placée sous le thème « Eglise réveille-toi » cette rencontre de récolte démontre à suffisance le rôle majeur de l'Eglise, celle d'une institution dont l'existence est marquée de transformations au regard des normes en vigueur dans la société et qui au-delà de la fonction religieuse contribue au renouvellement profond de la vie sociale qui est la conséquence de l'Évangile.

Du 28 au 31 décembre 2018, des centaines de participants pourront s'édifier sur les saintes écritures et autres thématiques relevant du développement personnel. Conférences, causeries éducatives, animations musicales et culturelles... les activités seront nombreuses et la découverte infinie.

Il faut dire que La croisade « Eglise reveille-toi» a donc pour objectif de renforcer les connaissances spirituelles du chrétien afin de le hisser comme un acteur incontournable du développement socio-professionnel et économique de son environnement. Il sera question ici d'Améliorer la connaissance par le chrétien des saintes écritures ;Faire du chrétien un acteur incontournable du développement au sein de sa communauté et enfin Créer une véritable plateforme d'échanges des chrétiens issus de divers horizons.pendant la croisade,plus de 500 participants venus des quatre coins du Cameroun et des pays de la sous-région sont attendus pour prendre part aux différentes activités entre autre Conférences-débats sur le développement personnel aussi bien sur le plan social que professionnel ;Des causeries éducatives et Des animations musicales et culturelles .On peut dire sans risque de se tromper qu'avec tous ces atouts, la croisade constitue une véritable union de cœur, une plateforme d'échanges culturelles, une vitrine pour les entreprises et autres organisation désireuse de s'impliquer dans le développement économique et sociale des communautés, au final, un investissement potentiel rentables pour ces entreprises.

Le rendez vous est donc pris pour ce vendredi 28 décembre au lieu dit CBC Assemblée de Christ- Cameroun, Biyem-assi supérette, entrée de la poubelle juste à côté du collège Fleming