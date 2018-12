Madagascar: Transfert d'argent - MVola très utilisé pendant les fêtes

Les cadeaux à distance, cela se fait aussi avec MVola, paiement et de transfert d'argent à Madagascar. « Première solution de paiement et de transfert d'argent à Madagascar, MVola et son écosystème de service vous accompagne tout au long de l'année, surtout en ces périodes de fête » lit-on notamment dans un communiqué de MVola. Depuis son lancement en 2010, MVola a simplifié la vie de millions d'utilisateurs ! Avec MVola, bénéficier de services de Mobile Money n'a jamais été aussi simple, immédiat et complètement sécurisé !

Durant cette période de fête, MVola est le partenaire N°1 pour alléger le quotidien des abonnés

De l'argent, partout à tout moment ! MVola a révolutionné en quelques années les échanges monétaires à Madagascar ! Si MVola a rendu possible le transfert d'argent par mobile en 2010, ces services se sont peu à peu développés pour devenir en 2017 un véritable portemonnaie mobile ou « Mobile Wallet ». A noter qu'en complément aux points marchands MVola, on peut notamment retirer de l'argent d'un compte bancaire via MVola à partir des DAB de la BFV, partout à Madagascar et exclusivement avec MVola permet aussi de transférer en temps réel de l'argent d'un compte bancaire BNI ou BOA vers le compte MVola. Et inversement, pour permettre aux utilisateurs de passer des fêtes exceptionnellement, fun, le nano-crédit de MVola dépanne aussi les utilisateurs en leur accordant en cas de besoin une avance de 1.000Ar à 500.000Ar.