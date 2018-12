Ile Maurice: Maneesh Gobin - «Bizin pa sal laplaz é respekté bann pano bain dangereux»

Il a tenu à annoncer des mesures qui seront prises durant cette période de fêtes. Face à la presse ce mercredi 26 décembre, Maneesh Gobin, le ministre de l'Environnement par intérim, a annoncé trois mesures phares. Etaient présents lors de cette rencontre, la Beach Authority, la Solid Waste Management Unit et la National Coast Guard. «Si nou tou met lamé ansam nou pou kapav fer kitsoz... »

Le premier point sur lequel s'est attardé l'Attorney General : la propreté sur les plages. «Tou morisien nétoy so lakaz sa lépok la. Mesaz la adresé à la population, nou bisin pans nou laplaz ek netoy li», a-t-il fait ressortir. Il a ajouté qu' «à partir de demain 11 heures les autorités publiques mettront les bouchées doubles pour faire des nettoyages agressifs sur les plages». Les plages de Belle-Mare, Mont Choisy, Flic-en-Flac et Blue-Bay, entre autres sont les plus concernées.

Maneesh Gobin est convaincu qu'avec l'aide de tout un chacun, le travail pourra se faire correctement. «Avek soutien tou sitoyen ek sansibilisation pou kapav fer li. Nou bisin maintenir propté, pou nou mem kan nou pé ale kampé nou gagn li prop.» De préciser que «boukou dimounn dir péna poubel sipaki, mé sa pa vé dir bisin zété».

Autre annonce faite lors de cette rencontre : la campagne lancée en début du mois de décembre par la NCG sera intensifiée. «Malheureusement durant la période festive nous nous retrouvons souvent avec des cas de noyade. Notre objectif c'est de ne pas en avoir. 'One is too many'. Bisin respekté bann notice bain dangereux, bizin éna vigilance koté zanfan osi», a déclaré Maneesh Gobin. «NCG pou la pou fer patrol mé li pa kapav partou a la fwa.»