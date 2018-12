Tunisie: Ouardanine enchaîne

Elle a ainsi consolidé son poste de leader de la poule A. Bien qu'elle se soit contentée encore une fois du nul (1-1) face à son voisin Dar Chaâbane, l'équipe de Béni Khiar demeure toujours en tête de la poule C. Annahal, battue à domicile, reste en tête de la poule D en compagnie de l'adversaire qui l'a battu à savoir Le Club Gafsien (2-3).

Un beau spectacle

En poule A ,le match choc de la journée ayant opposé Outik à Tronja a tenu ses promesses. Il a été attractif en raison du beau football pratiqué par les deux équipes. Après une première mi_temps soldée par un nul (0-0), Tronja a commencé la deuxième période de jeu très fort en prenant une avance de deux buts marqués par Achraf Souayeh et Oussama Attalah. Néanmoins, Outik n'a pas baissé les bras en multipliant ses assauts et suite à deux balles arrêtées (coup franc et corner) Seïf Laâbidi est parvenu à réduire l'écart avant d'égaliser. La Marsa n'a pas puisé beaucoup en ses moyens pour l'emporter face à Yris (4-1). Al Mawani a confirmé son retour en force en battant l'Aouina par un score sans appel (7-3).

Quelle réaction !

En poule B,la palme est revenue à Kéribis de Korba. Menée en première mi-temps par Hammamet ( 4-1).elle a cru en ses moyens en réagissant très fort pour dominer son adversaire au cours de la deuxième période de jeu et le battre par (5-4). Le leader de la poule Béni Khiar et son dauphin Assoma se sont contentés du nul face respectivement à Dar Chaâbane Fehri et Al Maâmoura. Le derby du nord est revenu à Siliana qui a pris le dessus sur Al Kérib (3-2) et enfin Al Hawaria a réalisé sa deuxième victoire, et ce, face à Tazarka (4-3) descendue en bas du tableau.

En battant son dauphin Read Star Sousse, le leader de la poule C Ouardanine a confirmé ses prédispositions et sa suprématie. Saheline et Ahely Sahely ont rejoint Read Star Sousse en seconde position au classement, et ce, grâce à leurs victoires face à leurs adversaires respectifs le Club Chebbien et Messadine. En poule D,l'exploit de la journée a été réalisé par le Club Gafsien qui a battu le leader Annahal à domicile (3-2) et l'a rejoint en première position. Les deux autres rencontres, à savoir Moterrech-Feriana et Sbeïtla-Tataouine, se sont soldées par un nul.

Résultats

Poule A

Outik-Tronja (2-2)

Mornag-Read Olf (1-3 )

Al Mawan-L'Aouina (7-3)

La Marsa-Yris (4-1)

Al Mourouj-Metline (3-3)

Poule B

Kéribis Korba-Hammamet (5-4)

Tazarka-Al Hawaria (3-4)

Béni Khiar-Dar Chaâbane (1-1)

Assoma-Maâmoura (3-3)

Siliana-Al Kérib (3-2)

Poule C

Ouardanine-Read Star Sousse (3-2)

Al Messadine-Ahely Sahely (2-3)

Club Chebbien-Saheline (0-1)

Ksar Helal exempt

Poule D

Mettorech -Feriana (2-2)

Sbeitla-Tataouine (3-3)

Annahal-Club Gafsien (2-3)

Regueb exempt