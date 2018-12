Tunisie: Soigner l'efficacité

Les camarades de Amdouni tenteront au cours de ce stage de programmer un match amical face à un club déjà en place dans ce complexe. «Ce sera pour nous une opportunité de travailler notre collectif et notre maîtrise tactique. Il est aussi urgent de dénicher un buteur capable d'exploiter les occasions de but, surtout après les départs du Mauritanien, Moubarek, et du Béninois, Besson», a souligné le coach stadiste.

En effet, les dirigeants stadistes ont résilié le contrat de l'attaquant mauritanien qui n'a pas donné le plus. De son côté, Besson a décidé de changer d'air en quittant le Stade Tunisien pour aller renforcer une équipe algérienne. De ce fait, il est indispensable que les dirigeants recrutent un attaquant capable de tirer profit des manœuvres de Junior, Djelassi, Khadraoui, Homri et Hammami. Le seul attaquant disponible, Sfaxi, est irrégulier dans son rendement. C'est trop peu.

Des étrangers à l'essai

Deux joueurs étrangers ont débarqué au Bardo pour essayer de convaincre le staff technique de leurs qualités. Ce duo se déplacera à Sousse pour rejoindre l'équipe et être prêt pour le test imposé par l'entraîneur M'kacher.

M'hadebi reste

Le défenseur stadiste, Mohamed Salah M'hadebi, a manifesté son désir de rejoindre le Stade Gabésien en échange du gardien Sami Hlel. Mais au dernier moment, M'hadebi a décidé de rester jusqu'au mois de juin 2019 et Hlel ne viendra pas pendant ce mercato d'hiver. Bref, le ST est encore à la recherche de trois éléments (un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant) capables de donner le plus à l'équipe stadiste aux grandes ambitions cette saison 2018-2019.

Quant au match retard entre le ST et l'ESS, il aura lieu le 9 janvier 2019 à 14h00 au stade Hédi-Neifer au Bardo.