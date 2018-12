Sénégal: Bilan annuel du Stade Rennais (ligue 1) - Ismaila Sarr décisif, Mbaye Niang decevant

Bien remonté durant le mois de décembre, le Stade Rennais s'apprête à aborder l'année 2019 plein de rêves en tête avec en ligne de mire le premier 16e de finale européen de son histoire. Mais dans ce bilan comptable ressorti ce mardi par le site sportif butfootballclub et qui fait du club breton comme la 8e de la Ligue 1, la 7e attaque (27 buts) et la 11e défense (25 buts encaissé), relève le rôle décisif de l'international sénégalais Ismaila Sarr mais aussi les performances peu flatteurs de l'autre attaquant des Lions, Mbaye Niang, arrivées cette saison chez les Rouge et Noir.

LE TOP : ISMAÏLA SARR

A l'image de son club et de certains de ses coéquipiers (Ben Arfa, Grenier en tête), le Sénégalais est irrégulier dans ses performances. Mais quand il est en confiance, l'ancien Messin est un joueur d'exception. En Coupe d'Europe, il l'a montré à plusieurs reprises, notamment face à Astana lors du match décisif (doublé). En Ligue 1, il est tout simplement le meilleur buteur du club (5 réalisations). Désigné dans l'équipe-type des révélations de l'UEFA Europa League, le feufollet rennais fait déjà fantasmer les Anglais. Rennes, qui avait cassé sa tirelire pour l'accueillir il y a un an et demi (17 M€), devrait réaliser une belle plus-value.

LE FLOP : MBAYE NIANG

Son arrivée en prêt avec option d'achat en provenance du Torino donnait l'impression que les Rennais avaient cédé à un mouvement de panique le dernier jour du Mercato d'été. Ses performances et son temps de jeu - que ce soit sous Sabri Lamouchi ou Julien Stephan - ne le démentent malheureusement pas. Sur les premiers mois de la saison, l'ancien Milanais est apparu 18 fois pour seulement 808 minutes, 1 buts et 2 passes décisives. Selon certaines indiscrétions, la direction rennaise songerait même à le renvoyer à l'expéditeur dès janvier, c'est dire...