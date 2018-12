Sénégal: Sédhiou / Prise en charge des pathologies oculaires et paludiques - Le forum Pakao Waliloulahi innove dans la proximité

L'Organisation africaine pour le développement académique et sportif était au chevet des populations du Pakao, c'est à Sédhiou. A Bany, village de la commune de Sakar, ils ont organisé une journée de consultation médicale gratuite, arrimée à un don de 1000 moustiquaires imprégnées d'action. Le forum Pakao Waliloulahi, qui se charge de la mise en œuvre de ce programme, salue l'initiative et invite les communautés du Pakao à une synergie pour le développement de leur terroir.

Le forum Pakao Waliloulah regroupe en effet plus de 60 villages du terroir du Pakao et œuvre dans le développement social et économique de cette partie de l'Est de Sédhiou. Après une série d'action en faveur de l'électrification de leur zone, ses membres ont initié une journée de consultation médicale gratuite suivie d'un don de 1000 moustiquaires imprégnées à longues durée d'action.

Le colonel Chérif Cissé de Mankononba l'un des initiateurs de ces journées explique que «c'est une opportunité offerte aux nombreux habitants des villages du Pakao à se faire consulter des pathologies oculaires. Et nos partenaires de l'organisation africaine pour le développement académique et sportif nous accompagnent bien dans ce programme de santé publique. Auparavant, nous avions organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser les communautés de ce terroir des conduites à tenir pour garder sa santé et travailler pour le développement de vos localités».

L'organisation africaine pour le développement académique et sportif crée depuis 20 ans aux Etats unis a assuré la mise en œuvre des actions médicales. Ousmane Diatta est le directeur des opérations: «nous sommes venus soutenir une action purement humanitaire en faisant venir des spécialistes en ophtalmologie pour ausculter les populations et leur proposer de meilleurs soins gratuitement. Ce sont en effet des populations qui sont dans le besoin et qui ont juste besoin d'un accompagnement pour améliorer leur capital santé», dit-il.

Pour ce qui est des moustiquaires, Lassana Sylla, le secrétaire général du forum Pakao Waliloulah ainsi que Senghor Diba, le coordonnateur du forum à Dakar, ont insisté sur leur bonne utilisation. «Ce ne sont pas des moustiquaires destinées à ceinturer les parcelles de culture ni à quoi que ce soit mais pour s'abriter contre les moustiques tous les jours, toutes les nuits et toute l'année».

Les parties prenantes de cette organisation promettent de rééditer ces actions à forte connotation humanitaire au bénéfice des communautés du Pakao.