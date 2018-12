Sénégal: Dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle - Clap de fin, ce mercredi

Plus que quelques heures avant le clap de fin du dépôt des dossiers de candidatures à la présidentielle du 24 février. C'est en effet ce jour, mercredi 26 décembre, que s'arrête à minuit le défilé au greffe du Conseil constitutionnel des candidats à la succession de Macky Sall. Un défilé qui avait commencé dans la pagaille générale le 11 décembre dernier.

Les candidats à l'élection présidentielle de février prochain qui n'ont pas encore déposé leur dossier de candidature au niveau du greffe du Conseil constitutionnel n'ont plus que quelques heures pour s'atteler à l'exercice. Pour cause, c'est aujourd'hui, mercredi 26 décembre, à minuit, que prennent fin les opérations de dépôt de ces candidatures.

A ce jour, une quinzaine de candidats seulement sur la presque centaine annoncée, à fort renfort médiatique, ont franchi le Rubicon pour se présenter auprès du greffe du Conseil constitutionnel, sous réserve de signatures de parrains représentant au moins 0,8% de l'électorat. Parmi ces candidats, on note le président Macky Sall de l'Apr, Idrissa Seck de Rewmi, Malick Gakou du Grand Parti, Ousmane Sonko de Pastef, Issa Sall du Pur, Abdoul Mbaye de l'Act, Pierre Goudiaby Atépa de Sénégal Rek, Bougane Guèye Dany de Gueum Sa Bopp entre autres.

Le « candidat-prisonnier » et le « candidat exilé », en l'occurrence Khalifa Sall et Karim Wade font aussi partie du lot, puisqu'ils ont déposé leurs dossiers au Conseil constitutionnel, via leurs mandataires. La liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle de février prochain sera publiée 35 jours avant le scrutin de 24 février. Dans les 48 heures qui suivront, les candidats invalidés pourront faire leur réclamation. La liste définitive est elle publiée le 20 janvier 2019 par le Conseil constitutionnel. Pour rappel, le dépôt des candidatures pour les challengers de Macky Sall à la magistrature suprême avait débuté le 11 décembre prochain, dans un climat lourd et des bisbilles ardues entre pouvoir et opposition sur l'ordre de dépôt des dossiers.

Le leader du Grand Parti Malick Gakou avait même été interpellé au Conseil constitutionnel par la gendarmerie avant d'être relâché quelques heures plus tard. Le dépôt des dossiers de candidature est assujetti à des dispositions légales qu'avait tenu à rappeler Bernard Casimir Demba Cissé, le directeur de la formation et de la communication de la direction générale des élections, en marge d'un atelier de partage sur la constitution des dossiers de candidature, tenu au mois de décembre. C'est ainsi par exemple que « Tous les candidats sont soumis à l'obligation d'être investis par des partis politiques et des coalitions de partis politiques ou d'une entité indépendante légalement constituées ». Qui plus est, « La déclaration de candidature s'impose à tous les acteurs indiquant la présentation du candidat, son âge, sa profession, une déclaration sur l'honneur signée par le candidat lui-même».