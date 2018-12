Tunisie: Un ouvrage-référence !

Certes, il ne s'agit pas du premier livre consacré à ce plasticien de renom, mais il est de loin le plus exhaustif, le plus consistant, le mieux contextualisé, sans ongles morts ni zones d'ombres. Richement illustré et bien référencé, il peint le parcours de cet artiste hors normes dans sa multidimensionnalité, dans sa singularité, dans son ancrage, dans son avant-garde.

«Donner à voir des pans de l'œuvre de l'artiste et de ses divers statuts est aussi pour nous une manière de pénétrer dans les coulisses de l'histoire juvénile des pratiques artistiques modernes en Tunisie, d'en souligner les enjeux esthétiques, plastiques, idéologiques et institutionnels. L'approche monographique se meut du coup en «pré-texte» pour brosser plus large que la surface des œuvres en sollicitant des matériaux extrapicturaux», note Nadia Jelassi qui a réalisé un sacré travail de fourmi pour monter l'exposition et diriger l'édition de ce livre.

Les auteurs se sont attardés sur la figure de l'artiste multidimentionnel, sur les effets de son expérience parisienne sur sa pratique artistique (1947-1953). Ils ont de même décrypté son œuvre et éclairé sa relation avec l'artisanat et les artisans, ses liens avec l'Ecole de Tunis... cela est sans parler des repères bibliographiques détaillés, une véritable aubaine pour les étudiants et les chercheurs en Art. Mais ce n'est pas tout. Le lecteur est pareillement invité à visiter les répertoires plastiques de Gorgi avec ses différentes œuvres gouachées, ses tissages et ses sculptures. Son cabinet graphique aussi, avec ses dessins, ses sculptures linéaires et ses timbres; et pour terminer, un tour sur les commandes publiques et les céramiques. Une véritable symphonie visuelle!

Ce tout, nous le trouvons dans «Gorgi pluriel», un livre-perle à avoir impérativement dans sa bibliothèque!