Tunisie: La fête des champions !

Le dépouillement des formulaires de vote et le décompte des votes seront organisés demain matin par un comité spécial.

Les journalistes sportifs de différents médias nationaux, les techniciens des diverses fédérations sportives et les entraîneurs des clubs de football professionnels (Ligue 1) participent au référendum.

Le référendum annuel porte sur les concours de meilleur sportif, meilleure sportive et meilleur footballeur, ainsi que sur le meilleur athlète paralympique (homme et femme) en signe d'hommage pour leurs performances et persévérance.

Concours ouvert au public !

Outre le concours officiel auquel participent des journalistes sportifs et des experts, le référendum comprend également un concours ouvert au public sur le site Web de l'agence, tap.info.tn

Liste des nominés

1- Meilleur sportif : Malek Jaziri (tennis), Abdelaziz Ben Ammar (judo), Mohamed Hadidane (basket-ball), Makram Missaoui (handball) et Hamza Naga (volley-ball).

2- Meilleure sportive: Ons Jabeur (tennis), Inès Boubakri (escrime), Azza Besbes (escrime), Ghofran Belkheir (haltérophilie) et Mona Béji (pétanque).

3 - Meilleur athlète paralympique (handisport) : Walid Ktila, Abbas Saïdi, Yassine Gharbi, Bilel Aloui et Ismail Bouabid.

4- Meilleure athlète paralympique (handisport) : Soumaya Boussaid, Raoua Tlili, Maroua Brahmi, Rima Abdelli et Haniyeh Al-Aidi.

5 - Meilleur footballeur : Anis Al-Badri, Wahbi Khazri, Naïm Sliti, Mohamed Amin Ben Amor et Firas Chaouat.

Le droit de savoir !

L'annonce des résultats du référendum de l'agence TAP sera ponctué par un séminaire sur "Le droit d'accès du journaliste sportif à l'information : entre la réalité et la législation".Le séminaire a pour objectif de contribuer à approfondir le débat sur le droit d'accès à l'information et aux défis posés dans le processus d'instauration des traditions de communication efficaces et transparentes entre le journaliste sportif et la source. Il réunira des représentants d'organismes et d'associations nationaux, tels que le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'Instance d'accès à l'information, le Syndicat national des journalistes tunisiens, l'Association tunisienne des journalistes sportifs et un certain nombre de représentants de fédérations et d'associations sportives, d'experts des médias et des règlements sportifs.