Sénégal: Mgr Benjamin Ndiaye prie pour son peuple - «Que la naissance du sauveur soit pour tous les croyants paix, stabilite»

L'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye a aussi prié, dans son traditionnel message de Noël, pour l'enracinement dans la foi de son peuple.

«Que la naissance du sauveur soit pour tous les croyants paix, stabilité. Au commencement était le verbe, la parole de Dieu ; le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Par lui tout a été fait ; en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, le verbe s'est fait cher. Il a habité parmi nous, pleines de grâces et de vérité. La loi fut donnée par moise, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Bien aimé de Dieu, amis croyants et vous hommes de bonne volonté, voici Noël, une fête de la vie, une fête pour la vie, une fête qui célèbre l'avènement à la vie humaine du sauveur du monde le Seigneur Jésus Christ. Joyeux et Saint Noël à vous tous, dans la paix, la sérénité et la joie qu'apporte la proximité de Dieu car Noël, c'est Dieu qui se penche vers sa créature humaine. Il vit en sa compagnie, il chemine avec elle pour la conduire à la plénitude de la vie que le Messie annoncé par les Prophètes, le Messie né à Bethléem, nous apporte d'abondantes bénédictions divines, il comble vos désirs les plus profonds, votre bonheur et votre plein épanouissement humain et spirituel».

Toujours dans ce message de paix adressé à la classe politique et à l'ensemble des populations sénégalaises, l'archevêque de Dakar a enjoint les Sénégalais à se laisser «façonner par la Parole de Dieu pour que, comme le proclament les psalmistes, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent», a prêché Mgr Benjamin Ndiaye qui a présidé, dans la soirée la messe de minuit à la Cathédrale de Dakar. Il est attendu dimanche à la chapelle de Thiaroye où il va présider à 10h une messe.