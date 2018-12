Tunisie: Faut-il craindre le pire ?

Pourquoi pas un derby tunisois aux senteurs de l'Afrique, ce qui serait une première à ce stade de la compétition.

Sacré champion d'Afrique, il y a quelques semaines, l'EST pourrait avoir un groupe très difficile. Le pire tirage au sort pour les hommes de Mouine Chaâbani, présents dans le chapeau 1, pourrait être de tirer la formation congolaise de Vita Club vainqueur de la C1 en 1973 et finaliste l'année dernière en Coupe de la Confédération face au Raja Casablanca. L'EST peut également avoir un face-à-face avec son rival historique, le CA (chapeau 2), ou l'ASEC Abidjan Champion d'Afrique en 1998 et finaliste en 1995 (chapeau 3) et pour finir Al Ismaily d'Egypte (chapeau 4).

Dans ce cas de figure, la formation espérantiste aurait un sacré programme pour les mois à venir, avec des rencontres chaudes bouillantes, voire compliquées. En revanche, l'EST peut aussi avoir un peu de chance et le meilleur tirage possible pourrait en effet être le suivant : Lobi Stars du Nigeria, un club fondé en 1981 qui ne dispose d'aucune expérience à l'échelle africaine, Simba SC, Platinuim Stars (Chapeau 4). Le JS Seoura, fondé en 2008, peut également être un bon adversaire pour les camarades de Khalil Chammam, mais attention, les Algériens se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire à ce stade avancé de la compétition, un motif de motivation supplémentaire pour eux.

Les défis du CA...

Le parfum de la plus excitante compétition de clubs ne s'est plus fait sentir à Bab Jedid depuis 1997, date de la 1ère édition sous la dénomination «Ligue des Champions», quand le CA improductif et malchanceux avait conclu la phase de poules à la troisième place du Groupe B avec huit points, accusant un seul point de retard par rapport à Ezzamalek, deuxième.

Cette année, et malgré un début de saison très pénible, redoutable et atroce, les Clubistes reviennent en force avec cette qualification qui a boosté le moral, et après avoir connu plusieurs difficultés, ils ont été récompensés en se produisant de nouveau dans la plus belle cour africaine.

Présent dans le chapeau 2, le CA peut craindre le pire car il se trouve avec un cador africain, à savoir Al Ahly finaliste malheureux il y a quelques semaines face à l'EST, mais c'est aussi le plus titré de ce trophée en Afrique (8 reprises) ; l'ogre du football congolais et champion d'Afrique à cinq reprises, le Tout-Puissant Mazembe ; ou encore le Wydad Casablanca champion de l'avant-dernière année.

Cependant, la bande à Chiheb Ellili pourrait également avoir un groupe plutôt facile. Simba SC semble être l'adversaire le plus abordable dans le quatrième chapeau. Avec le JS Constantine ou bien le néophyte JS Seoura comme adversaires du chapeau 3, ou une autre équipe du chapeau 1 en dehors des deux citées plus haut.

Les chapeaux

Chapeau 1 : Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Al Ahly (Egypte), Wydad Casablanca (Maroc), TP Mazembe (RD Congo)

Chapeau 2 : Club Africain (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), AS Vita Club (RD Congo), Horoya AC (Guinée)

Chapeau 3 : Orlando Pirates (Afrique du Sud), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) , JS Souara (Algérie), CS Constantinois (Algérie)

Chapeau 4 : FC Platinum (Zimbabwe), Al Ismaily (Egypte), Lobi Stars (Nigeria), Simba SC (Tanzanie).