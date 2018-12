Sénégal: Abbe Augustin Thiaw sur le sens de la fête de la nativité - «Le message de noël retentit comme un appel à la vie solidaire»

Devant les nombreux fidèles qui ont pris d'assaut la cathédrale de Dakar, la nuit de lundi à mardi, pour célébrer la naissance du Christ, dénonçant la perte de valeur humaine dont la jeunesse doit prendre conscience, Abbé Augustin Thiaw, le secrétaire général de la Conférence épiscopale du Sénégal, a demandé aux jeunes de refléter la beauté de la présence de Dieu. Le vicaire qui est revenu sur l'importance de cette fête a, lors de cette messe, mis l'accent sur les caractéristiques de Noël, rapporte l'APS.

«Dans un climat de revendication et de réclamation d'une justice sociale, pour que la part du plus faible ne soit pas ravie, le message de Noël retentit comme un appel à la vie solidaire et à construction harmonieuse d'un monde meilleur. En fêtant Noël nous sommes marqués par le rayonnement de nos villes et campagnes avec la clarté des lumières, l'ambiance fraternelle de nos familles souvent favorisée par les échanges de présents. Nous sommes aussi habités par un sentiment de libération et de confiance en celui qui vient tous nous sauver.» Pour l'abbé Augustin Thiaw, la naissance de Jésus Christ est un «mystère joyeux sans limites et sans conditions».

Et la veillée de la nuit de lundi à mardi à la Cathédrale de Dakar avait permis d'introduire les fidèles dans la solennité de la Nativité.