Tunisie: Inventer le futur

Cela confirme l'idée que c'est souvent dans les contextes les plus favorables que sont nés les talents, mais c'est dans les rendez-vous d'exception qu'ils s'épanouissent encore davantage. Incontestablement, l'émergence de ce sport, de ses joueurs et de ses joueuses passe par des compétitions de cette envergure. Il y a visiblement dans cette manifestation tout un projet, initié par des hommes passionnés et avertis, qui tourne autour de la perfection.

De l'excellence. Un état d'esprit à leur égard. L'on n'insistera jamais assez sur le travail accompli à l'occasion, sur la réussite qui a marqué aussi bien l'organisation que le professionnalisme des organisateurs, ainsi que tous ceux qui étaient en charge de cet événement. Accueil convivial et cadre bien à la hauteur de l'événement (Golf Citrus Hammamet). En somme, tout ce qui est nécessaire pour assurer les meilleures conditions de réussite et d'épanouissement des joueurs et des joueuses.

Un paramètre de qualité

Cette première édition du tournoi Qatar Airways de golf constitue à juste titre une référence, un repère de bonne organisation. Du sens et de l'esprit du professionnalisme. Dès la première édition, les organisateurs se donnent le droit de s'inscrire dans les manifestations de haut niveau et de s'adapter à ses exigences.

Plus de 80 joueurs et joueuses étaient au rendez-vous. La plupart ont montré qu'ils sont sur la voie de la performance et de l'exploit. Ce qu'ils ont laissé entrevoir à l'occasion retient l'attention. Il apporte la preuve qu'ils peuvent être dans leur meilleur élément, notamment lorsque l'événement s'y prête.

Le plus important dans tout cela est qu'ils ont pu bénéficier des moyens et d'arguments pour valoriser davantage leur jeu et lui donner une plus grande dimension.

Résultats

3e Série Hommes

1er Net : Taieb Saber

1er Brut : Ben Aoun Wahid

2e Série Hommes

1er Net : El Euch Omar

1er Brut : Gribaa Omar

Série Séniors

1er Net : Khemisti Bouguerra

1er Brut : Zitouni Sami

Série Dames

1ère Net : Cheteli Imen

1ère Brut : Guiga Tebra

1ère Série Hommes

1er Net : Guiga Hatem

1er Brut : Ben Ammar Nadhir

Meilleur score Net Hommes : Gribaa Omar

Meilleur score Net Dames : Imen Cheteli

Dernier score Hommes Brut : Zarrouk Mahmoud

Dernier score Dames Brut : Ghariani Feriel

Longuest Drive Hommes : Bouguerra Khemisti

Nearest To The Pin Hommes : Gribaa Omar

Longuest Drive Femmes : Murmann Christine

Nearest To The Pin Femmes : Guiga Tebra