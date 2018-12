Tunisie: Le foncier au menu

Cap sur le Maroc

Le CAB effectuera un nouveau stage de préparation au Maroc à Marrakech précisément, du 3 au 9 janvier 2019, au cours duquel il affrontera en amical El Kawkeb de Marrakech. C'est ce qui a été dévoilé officiellement par le président du club, Abdessalem Saïdani, et les représentants de l'Agence marocaine spécialisée dans le recrutement des joueurs et l'organisation de stages et matches amicaux internationaux lors d'une conférence de presse tenue récemment à Bizerte. Leaders incontestés jusqu'à nouvel ordre, les «Jaune et Noir» se trouvent de plus en plus sollicités sur le plan régional. En effet, cette rencontre internationale vient juste après celle avec un autre gros calibre du football régional, le Pyramids Football Club d'Egypte. Un stimulant supplémentaire pour inciter l'équipe nordiste à aller de l'avant.

Rencontre avec les supporters cabistes de l'étranger

On a appris, selon une source proche du club, qu'une rencontre est prévue à Paris, le 29 décembre, entre le président Abdessalem Saïdani et l'Association des supporters cabistes à l'étranger pour débattre des projets sportifs et éducatifs du CAB. Elle sera l'occasion, nous dit-on, de consolider davantage la relation de soutien et de financement par ladite association. Une belle initiative à louer !