Congo-Brazzaville: Développement durable - Le ministre de l'innovation technologique salue l'impact de la recherche dans le traitement de boues hydrocarburé à la Coraf

Fruit de la coopération Congo-Saint-Marin, le procédé a été mis en pratique à la Congolaise de raffinage (Coraf) par la transformation et la dégradation en sols riches en matières organiques.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, qui a effectué, le 24 décembre, une visite dans l'espace de traitement de boues hydrocarburé du bio-centre de la Coraf, a souligné la nécessité d'exporter cette dynamique. Il a également évoqué l'importance de renforcer la collaboration entre le Congo et la République de Saint-Marin. Dans le cadre de cette coopération , avec l'aide du bureau Tolin Mazza, le procédé de transformation qui accélère la dégradation du pétrole déversé dans la nature a été partagé avec l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles (Irsen), indique un communiqué de presse du ministère en charge de la recherche scientifique.

En effet, la Coraf qui s'inscrit dans la politique de développement durable utilise ce procédé mis au point par la collaboration de la technologie de la République de Saint-Marin et du Congo. Elle est, d'ailleurs, la seule raffinerie sur la côte ouest-africaine à recycler ses boues sans faire recours à l'extérieur. Pendant cette visite guidée, le chef des projets de la société Green service, Marcello Della Corte, a expliqué ce procédé qui consiste à sélectionner les bactéries présentes dans la nature et qui créent un consortium des catalyseurs qui accélèrent le procédé naturel de transformation de boues hydrocarburé.

Accompagné du préfet, du premier vice-président de la mairie de Pointe-Noire et de l'administrateur-maire de l'arrondissement 2 Mvoumvou, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a remis à l'Irsen un lot d'équipements pour les laboratoires de microbiologie et d'analyse des sols. Composés d'un spectrophotomètre, d'un photomètre de flamme, des consommables et des lampes pour la mesure des métaux lourds, ces équipements seront utilisés pour atteindre les objectifs de la quantité et de la qualité d'hydrocarbures déversés dans la nature et la restauration des sites pollués.

Notons qu'en créant le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lui a prescrit quelques missions cardinales. Il s'agit, entre autres, de refonder la recherche scientifique sur l'essentiel ; mieux équiper les laboratoires ; améliorer la gestion des unités de recherche et remettre l'usager au centre du système scientifique.