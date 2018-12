Cameroun: Promotion des investissements - Quatre conventions signées

Grâce à ces conventions conclues le 20 décembre dernier avec l'API, les entreprises concernées se sont engagées à créer 387 emplois dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'industrie.

Avec les facilités qu'elle offre en matière d'investissement privé, l'Agence de promotion des investissements (API) ne cesse d'attirer de nombreux entrepreneurs. Des entreprises de grande taille opérant dans divers secteurs souhaitant acquérir des parts de marché dans l'espace économique camerounais. La série de quatre investisseurs avec lesquels l'agence a signé des conventions de partenariat le 20 décembre dernier à Yaoundé est venue boucler la boucle de l'année 2018. Il s'agit de Panafrican Pacific Plazza Sarl, Welcome Garden's Sarl, toutes deux opérant dans le secteur de l'hôtellerie et Catopco Sarl et Vernice Sarl engagés respectivement dans le secteur de la transformation du Tabac et de l'industrie chimique. Chacune d'elle compte investir environ 2,5 milliards de F pour leur déploiement soit, 9, 254 milliards de F pour une projection de 387 emplois.

En paraphant les documents relatifs à cette convention, Marthe Angeline Minja, DG de l'API a souligné que l'accompagnement institutionnel dont bénéficient les signataires témoigne de la volonté gouvernementale d'améliorer le climat des affaires tout en encourageant les initiatives porteuses de développement. D'où l'appel à une matérialisation immédiate de ces investissements de nature à consolider la visibilité de la destination Cameroun et à accroitre son économie. Les nouveaux signataires parmi lesquels Bienvenu Lonkeu Njouboussi, promoteur du complexe hôtelier Welcome Garden's Sarl, a exprimé sa satisfaction quant à l'accompagnement dont sa société a bénéficié et à la célérité dans le traitement de sa demande, lui permettant d'achever les travaux de construction rendus à plus de 50% et d'être opérationnel au plus vite.

D'après Marthe Angeline Minja, directeur général de l'API, depuis sa promulgation, la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé au Cameroun, modifiée en juillet 2017, a déjà contribué à faciliter l'installation sur le territoire national de 172 sociétés pour un total d'investissement de près de quatre milles milliards de F avec 61 270 emplois projetés. Un bilan qui satisfait l'agence, compte tenu du contexte socio-économique qui a prévalu en 2018 dans le pays.