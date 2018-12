Cameroun: Gilbert Tsala Ekani repose à Leboudi

Les obsèques du journaliste ont eu lieu week-end dernier en présence du ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary.

La mise en bière et la levée de corps de Gilbert Tsala Ekani ont drainé du beau monde le 21 décembre dernier à la morgue du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Yaoundé, qui s'est avérée étroite, pour accueillir les collègues, les amis et les membres de la famille du défunt, décédé le 19 novembre dernier des suites de maladie à l'âge de 63 ans.

Grand moment d'émotion, de recueillement et de prières pour un adieu poignant au journaliste principal hors échelle. Et parmi la foule nombreuse venue lui rendre un dernier hommage, le ministre de la Communication Issa Tchiroma Bakary, le directeur général de la Crtv, Charles Ndongo, le général Camille Nkoa Atenga, le maire de Monatélé, André Tsala Messi et bien d'autres.

Pour ce dernier qui a bien connu Gilbert Tsala Ekani, il garde de l'homme, « le souvenir d'un travailleur, d'un patriote qui aimait profondément son pays, d'un professionnel méticuleux et attachant qui n'avait pas sa langue dans la poche ». Une évocation d'un personnage tranquille mais intransigeant, corroborée par bien d'autres qui ont reconnu en lui, un homme à la liberté de ton indéniable. Ce qui pour certains, lui a valu bien des déboires tout au long de son parcours professionnel.

Ecrivain, il le fut aussi au travers de deux œuvres de belle facture qu'il laisse à la postérité : « Des roses et des épines, souvenir de 25 ans de journalisme » (2011) et « Paul Biya et la Lekié, d'amour et de raison » (2014). Sans doute, son écriture et sa gouaille nous manqueront, tout en nous inspirant encore au-delà du choc de sa disparition, et des moments de vie inénarrables qu'il nous laisse. Gilbert Tsala Ekani a ensuite été inhumé à Leboudi par Okola, son village natal, le samedi 22 décembre 2018.