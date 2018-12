Congo-Kinshasa: Justice - Quatre activistes de Filimbi libérés

Accusés d'offense au chef de l'État, les infortunés avaient passé près d'une année de détention avant d'être condamnés à l'issue d'un procès débuté au mois de juin dernier.

Cris de joie et jubilation ont ponctué la libération, le 25 décembre, de quatre activistes des droits de l'homme, en l'occurrence Mino Bompomi, Cédric Kalonji, Grace Tshiunza et le coordonnateur du mouvement dans la capitale congolaise, Carbone Beni. Ces membres du mouvement citoyen Filimbi (sifflet en swahili) ont recouvré leur liberté le jour de la Noël et cela constitue, pour eux, tout un symbole. Après près d'une année de détention au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ils ont promis de reprendre leurs activités pour l'avènement de la paix en République démocratique du Congo. Ces militants viennent de rejoindre un des leurs, Palmer Kabeya (vice-coordinateur de la cellule kinoise de Filimbi), acquitté auparavant par le tribunal.

Pour rappel, Carbone Beni et ses camarades avaient été arrêtés le 30 décembre 2017 alors qu'ils incitaient les Congolais à prendre part aux marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, à l'appel du Comité laïc catholique. En septembre, ils avaient été condamnés à un an de prison ferme pour « atteinte à la sûreté intérieure de l'État », d'« offense au chef de l'État » et de « publication et distribution d'écrits subversifs ».