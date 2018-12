Congo-Kinshasa: Céni - Les électeurs de Beni, Butembo et Yumbi voteront en mars 2019

Le report des scrutins est lié à l'épidémie d'Ebola dans le Nord-Kivu et à la persistance de l'insécurité en territoire de Yumbi, dans la province de Maï-Ndombe.

Une frange de Congolais ne sera pas concernée par les scrutins de ce 30 décembre. Il s'agit particulièrement des Congolais habitant Beni et Butembo (province du Nord-Kivu) et Yumbi (Main -Ndombe) dont les élections directes dans leurs circonscriptions viennent d'être renvoyées au mois de mars 2019. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationalee indépendante (Céni) qui, dans un communiqué publié ce 26 décembre, a annoncé officiellement ce report causé notamment par la persistance de l'épidémie d'Ebola (Beni, Butembo) et par l'insécurité récurrente sur le territoire de Yumbi.

Pour les détails, la Céni évoque les difficultés qui sont les siennes d'organiser les élections dans les circonscriptions concernées où l'épidémie d'Ebola continue à sévir, affectant des dizaines de personnes avec les risques de propagation à grande échelle. Ce qui rend quasi impossible la tenue des scrutins dans ces coins du pays en proie aux menaces terroristes sur fond des actes criminels perpétrés par des bandes et milices armées. Concernant la situation sécuritaire à Yumbi, la Céni évoque les difficultés logistiques dues aux incidents survenus les 14 et 15 décembre qui ont vu tout son matériel et documents électoraux partir en fumée.

« Des installations et entrepôts de la Commission électorale ont été pillés. A cela s'ajoutent le déplacement massif de la population à la suite de ces troubles et la persistance de la tension dans cette ville », soutient la Céni qui, par ce fait, prive 1 247 600 électeurs d'exercer leur droit civique ce dimanche 30 décembre. C'est précisément 182 600 électeurs pour la ville de Beni, 670 816 pour le territoire de Beni, 328 136 électeurs pour la ville de Butembo et 66 270 pour le territoire de Yumbi qui ne vont pas exercer leur droit de vote le jour des scrutins.

Pour prendre sa décision, la Centrale électorale s'est appuyée notamment sur le rapport d'une réunion interinstitutionnelle du 14 décembre présentant la « situation sécuritaire et sanitaire dans la région de Beni et Butembo comme préoccupante». Dans ce même document, l'exécutif national avait également déploré les incidents meurtriers dans le territoire de Yumbi ayant occasionné un déplacement massif de la population, la destruction de tout le matériel et documents électoraux, le pillage des entrepôts et installations de l'antenne de la Céni ainsi que la tension persistante. Des éléments qui sont venus réconforter Corneille Nangaa et les siens dans leur décision de reporter les scrutins dans les circonscriptions précitées.