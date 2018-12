Cameroun: Education physique et sportive - Les formateurs se mettent à jour

Cette année, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative a ouvert le cycle C des maîtres adjoints d'éducation physique et sportive (Maeps). Une offre qui nécessitait, au niveau du ministère des Sports et de l'Education physique (Minsep), une actualisation des programmes de formation de ce cycle au sein des différents Centres nationaux de la jeunesse et des sports (Cenajes).

D'un autre côté, l'enseignement de l'éducation physique et sportive (Eps) s'est désormais défait du cliché de l'enseignement par le sport et par le jeu. Avec la remise en 2017 du mémento dans le domaine sur l'approche par les compétences, il était question en 2018 de se doter des outils devant accompagner ce document. D'où la tenue jeudi dernier de l'atelier national de validation des outils pédagogiques et du programme actualisé de formation des élèves maîtres adjoints d'éducation physique et sportive dans les Cenajes.

La rencontre des acteurs du sous-secteur sport et éducation physique était présidée par l'Inspecteur général des services (Igs) au Minsep, Michel Dissake Mbarga. Selon ce dernier, la session de formation s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation du système éducatif et l'acquisition des connaissances supplémentaires sur les réalités du terrain.

« Le gouvernement (... ) veillera à faire tout ce qui est nécessaire pour que les professionnels des activités physiques et sportives puissent se déployer avec sérénité sur leurs différents champs de compétence », a rassuré l'Igs du Minsep.

Une assurance gouvernementale qui a été suivie par des exposés sur l'importance de la fiche de préparation de la leçon pratique d'Eps et les bulletins d'inspection pédagogique ainsi que sur l'impact des Maeps dans l'enseignement de l'Eps au Cameroun. Les deux ateliers programmés quant eux ont porté sur l'examen et la validation des outils pédagogiques et des programmes d'étude des Maeps.