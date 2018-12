Algérie: Une cache d'armes et de munitions découverte à Bordj Badji Mokhtar

ALGER - Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte mardi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération de ratissage menée près des frontières à Bordj Badji Mokhtar, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 25 décembre 2018, lors d'une opération de recherche et de fouille menée près des frontières à Bordj Badji Mokhtar au niveau de la 6e Région militaire, une cache d'armes et de munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, quinze (15) missiles air-sol calibre 57 mm, vingt (20) grenades, vingt (20) détonateurs, ainsi qu'une quantité de munitions", précise la même source.

Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP" à découvert et détruit quatre (04) bombes de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de recherche à Aïn Defla (1èreRM)", ajoute le communiqué Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Mila (5e RM), un narcotrafiquant en possession de (528) comprimés psychotropes, tandis que sept (07) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tindouf et Tlemcen".