Algérie: Extraction du corps de Ayache - Une commission interministérielle à M'Sila

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui, a dépêché, mardi, une commission interministérielle à la wilaya de M'Sila en vue s'enquérir des conditions et du déroulement de l'opération d'extraction du corps inanimé du jeune Ayache Mahdjoubi.

M. Bedoui a précisé sur sa page Facebook que la commission, conduite par le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Salah-Eddine Dahmoune et composée des Secrétaires généraux des ministères des Ressources en eau et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, ainsi que du directeur général de la Protection civile et du Délégué national aux risques majeurs, "a été accueillie au domicile de la famille Mahdjoubi où elle apporté soutien et réconfort aux proches du défunt Ayache en présence des notables de la région, qui ont offert aux hôtes l'hospitalité et les ont remercié pour ce témoignage de solidarité".

A cette occasion, le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur a indiqué que "le but de ce déplacement était de suivre de près les évolutions de l'opération d'extraction du corps de la victime mais aussi de présenter les messages de condoléances du gouvernement à la famille Mahdjoubi et à l'ensemble des citoyens de la région en saluant au passage le degrés de responsabilité dont ils ont fait preuve et leur soutien aux éléments de la protection civile qui n'ont ménagé aucun effort pour le sauvetage de Monsieur Ayache Mahdjoubi".

Les éléments de la protection civile poursuivent leurs efforts pour extraire la dépouille du jeune Ayache Mahdjoubi (31 ans) tombé il y a 8 jours dans un puits artésien situé dans le village d'Oum Chmel, dans la commune d'El Houamed.

Les services de la wilaya de M'Sila ont, quant à eux, pris plusieurs mesures au cours de ces derniers 24h pour apporter leur soutien aux efforts d'extraction de la dépouille de la victime.