Guinée: Insécurité - Un journaliste s'échappe à une tentative d'assassinat

Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 décembre 2018, un journaliste du site d'informations générales africavision.info s'est échappé de justesse à une tentative d'assassinat par des hommes en tenu cagoulé à Bambeto.

Joint au téléphone par notre rédaction, la victime, Mamadou 3 Diallo dit Sarkozy, nous a expliqué sa mésaventure :« c'est dans les environs d'une heure du matin, je quittais dans un restaurant situé dans les alentours de Bambeto, arrivé au niveau d'un garage, j'ai trouvé deux hommes en tenu qui étaient arrêtés, ils étaient tous les deux cagoulés, quand je suis passé, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de présenter mes pièces, j'ai montré ma carte de presse, dès qu'ils ont vu ma carte, ils m'ont demandé, Mr vous êtes journalistes, j'ai répondu oui, ils m'ont dit ah c'est vous qu'on cherche, j'ai dit ah bon, vous nous chercher pourquoi ? On a fait quoi ? Ils m'ont dit que c'est vous qui êtes là à critiquer certains cadres dans ce pays.

Le temps pour moi de les répondre, il y a un quia fait sorti le couteau, il a foncé vers moi pour me percer, je me suis précipiter pour le gifler, il est tombé. Son ami a fait sorti son fusil, il m'a frappé avec son arme, je suis tombé et je me suis évanoui. Heureusement pour moi, il y a deux jeunes qui suivaient la scène, ils sont venus en courant, les deux assaillants ont pris la fuite et moi c'est à l'hôpital que je me suis retrouvé depuis qu'il m'a frappé avec son fusil », a raconté notre confrère.