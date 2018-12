Algérie: El Oued - Large affluence du public aux expositions des produits du legs populaire

El-Oued — Les expositions mises sur pied au titre de la 45ème édition de la fête de la ville aux milles coupoles qui se poursuit mercredi dans la wilaya d'El-Oued drainent grand nombre de visiteurs venus apprécier les divers produits du legs populaire.

L'exposition régionale des produits d'artisanat, regroupant une trentaine d'exposants venus de différentes régions du pays, suscite un intérêt particulier des visiteurs issus des wilayas du pays et des pays limitrophes venus découvrir le savoir-faire artisanal, dont des produits de tissage traditionnel, effets vestimentaires pour hommes et femmes, des moyens reflétant les anciens modes de vie de certaines régions du pays.

Le stand dédié aux ouvrages et publications de la ville d'El-Oued constitue le fait saillant de cette manifestation qui accueille de nombreux visiteurs, chercheurs et de personnes concernées par les études archéologiques, en quête de connaissances sur les traditions et us des anciennes populations, notamment à travers les ouvrages historiques traitant la région de Souf.

Au niveau du stand des arts plastiques, les visiteurs se sont intéressés aux œuvres exposées en dessin et des dialogues échangés avec les plasticiens, mettant en exergue à travers leurs tableaux des pans du legs culturel, folklorique, des deux régions de Souf et Righ, dont notamment la Zorna, Bendir et Karkabou, intimement liés aux fêtes locales, en plus d'autres mettant en relief l'habit traditionnel de la Guendoura pour les hommes et El-Hawli pour les femmes.

Approchés par l'APS, de nombreux visiteurs se sont félicités des expositions des différents produits mis en exergue lors de la fête de la ville aux milles coupoles, montrant l'authenticité de l'histoire de la région de Oued-Souf et d'autres régions du pays.