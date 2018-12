Algérie: Nécessité d'encourager le tourisme interne par des prix concurrentiels

- Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a mis l'accent, mercredi à Alger, lors de la signature d'une convention entre le groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) et l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) sur la nécessité d'encourager le tourisme interne dans les différentes régions du pays pour permettre aux Algériens de passer leurs vacances dans leur pays à des prix concurrentiels.

Le ministre a indiqué que la convention entre le groupe HTT et l'UGTA porte sur le soutien à la saison hivernale, saharienne, thermale et écologique, en permettant au Algériens de passer leurs vacances dans leur pays et de bénéficier de réductions dans les hôtels publics allant de 20 % à 30%.

Dans ce cadre, M. Benmessaoud a rappelé "la première convention signée, le 12 juin dernier, entre les deux parties et qui a permis à des milliers d'Algériens de passer leurs vacances dans les régions côtières durant la saison estivale à des prix abordables", indiquant que "des conventions similaires seront signées avec la Fédération nationale des hôteliers (FNH) pour proposer des prix concurrentiels aux touristes de l'intérieur du pays".

A cet effet, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur l'importance des réductions sur les prix des billets d'avion à destination du sud, rappelant que "les touristes qui optent pour cette destination pour passer leurs vacances d'hiver, bénéficient de réductions de 50% du billet d'avion".

Par ailleurs, il a insisté sur l'impératif "d'améliorer les prestations au niveau des structures et établissements hôteliers et d'assurer l'activité culturelle et de loisirs", qualifiant les régions du Sud de "pôle touristique par excellence, de par ses atouts diversifiés et attractifs".

Le ministre a souligné que les acquis en matière de développement socioéconomique ont été réalisés à la faveur du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika visant à relancer l'économie nationale et des grandes potentialités mobilisées pour garantir ce développement, précisant que le secteur du tourisme veille à "ancrer les acquis réalisés à travers la création de la richesse et des postes d'emplois".

Les assises nationales du tourisme qu'abritera Alger, mi-janvier prochain, constitueront "une occasion pour évaluer le schéma d'orientation de l'aménagement touristique à l'horizon 2030, et s'enquérir des tranches réalisées jusque-là en matière de promotion du tourisme depuis l'adoption de ce plan en 2008", a soutenu le ministre de tutelle.

Cette rencontre constitue, par ailleurs, "une opportunité pour parvenir à des recommandations dévoilant les carences et les déséquilibres jusqu'ici enregistrés, et en mesure de se rattraper et se hisser au niveau des développements que connaît le secteur du tourisme", a souligné le ministre, mettant l'accent sur "l'importante réactivation de l'ensemble des formules touristiques permettant d'aboutir à une vision qui prendrait en considération dans le futur les nombreux atouts naturels, civilisationnels et culturels que recèle notre pays".

De son côté, le Secrétaire général (SG) de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said a souligné l'intérêt que revêt "cette convention devant constituer également une opportunité pour soutenir le partenariat avec le syndicat et l'ensemble des secteurs pour laisser les Algériens profiter de leurs vacances à l'intérieur de leur pays et découvrir ses différentes régions, se côtoyer davantage, renforcer l'activité économique et promouvoir l'aspect socioculturel".

Cette convention, signée par le président directeur général (PDG) du groupe HTT, Lazher Bounafaa, et le secrétaire national chargé des relations générales à l'UGTA, Guettiche Ahmed, a pour objectif de "reconstruire le tissu social, renforcer la solidarité entre les différentes franges de la société et soutenir les valeurs humaines d'autant que l'activité touristique contribue grandement à la consolidation des liens de fraternité et de solidarité entre les membres de la société partout sur le territoire national", a-t-il conclu.