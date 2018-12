Algérie: Réception prochaine de la nouvelle faculté de médecine d'Oran

Oran — La nouvelle faculté de médecine d'Oran, d'une capacité de plus de 10.000 places pédagogiques, "sera réceptionnée le 31 janvier 2019", a annoncé le wali, Mouloud Cherifi, lors d'une visite sur site.

Le chantier a été totalement terminé et seuls les travaux d'aménagement de la voie d'accès à la faculté, notamment les trottoirs et l'éclairage public, sont en voie d'achèvement, ont assuré les responsables du projet, lancé en 2013 pour un coût global de près de 4 milliards DA.

La nouvelle faculté de médecine d'Oran s'étale sur une superficie de 20 hectares à Haï Sabah (Oran-est), non loin de l'EHU "1er novembre". D'une capacité de 10.000 places pédagogiques, le site comprend sept amphithéâtres et plus de 50 laboratoires des différentes spécialités médicales, ainsi qu'un auditorium de plus de 500 places.

La faculté de médecine, le nouveau centre pour les grands brûlés et l'Institut d'oncologie, ainsi que l'EHU, situés dans le même périmètre, constitueront le nouveau pôle médical d'Oran.

Concernant les préparatifs des jeux méditerranéens de 2021, le wali a donné le coup d'envoi de trois projets. Le premier projet, qui s'étale sur 15 km, concerne l'aménagement urbain du périmètre immédiat des sites dédiés aux Jeux Méditerranéens, au niveau de Belgaïd, notamment la réfection des routes et des différents réseaux, l'aménagement des carrefours et des espaces verts.

Le tracé comprendra une piste cyclable, la première du genre à l'échelle nationale, des aménagements au niveau des boulevards Millenium et Belgaïd, la réfection de la signalisation routière et lumineuse, ainsi que l'embellissement du périmètre par des espaces verts et la plantation d'arbres.

Le projet nécessitera 2,58 milliards DA, dont une première tranche d'un milliard DA a été déjà dégagée. Le chantier sera livré dans un délai de 18 mois.

Par ailleurs, trois autres projets ont été lancés au niveau de la pêcherie d'Oran. Le premier concerne l'aménagement de l'esplanade de la pêcherie, sur une superficie de 2.100 m2. Les travaux devront s'étaler sur quatre mois pour une enveloppe de 22 millions DA.

Non loin de l'esplanade, qui comprendra des promenades et d'autres commodités, une route menant au fort de Santa Cruz sera réalisée dans un délai de cinq mois pour un coût de 98 millions DA.

Sur le même site également, un projet d'aménagement du "Talus Pentu" a été lancé et comprendra des espaces verts et de détente ainsi qu'une promenade.

"Ces projets entrent dans le cadre des préparatifs des Jeux Méditerranéens de 2021 et concernent des travaux d'embellissement d'Oran afin de la rendre plus attractive", a indiqué le wali, lors d'un point de presse, ajoutant que ces projets ont pu être lancés avec plus de 3 milliards de DA dégagés à cet effet.

Le responsable a souligné que "le site de la pêcherie, à la fin des travaux et avec celui de la Marina d'Oran, deviendra une véritable attraction touristique intégrée". Ces projets seront réalisés selon les normes de qualité supérieures et internationales, avec toutes les techniques modernes, "afin de donner à Oran le véritable visage qui lui sied, une ville méditerranéenne digne de ce nom", a-t-il indiqué, assurant que l'ouverture de tous ces projets se fera au début de la prochaine saison estivale.