Algérie: Tamanrasset - Le chantier du centre sportif "Olympafrica" sera lancé vendredi

Alger — Le chantier du centre sportif "Olympafrica" sera lancé vendredi à Tamanrasset (Sud), en présence de plusieurs personnalités sportives, à leur tête le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, et le président du Comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf, a indiqué mercredi le COA.

"Le COA a l'honneur d'annoncer la pose de la première pierre pour la réalisation du centre sportif "Olympafrica", prévue les 28 et 29 décembre 2018 à Tamanrasset. Elle se fera par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui sera accompagné de Mustapha Berraf, président du COA et de l'ACNOA, en présence des présidents des Comités olympiques du Mali et du Niger, ainsi que du Directeur exécutif de la fondation Olympafrica" a précisé le COA dans un communiqué.

Ce nouveau centre sportif sera situé dans la commune de Tazrouk, à environ 1800 mètres d'altitude. Il comportera entre autres une piste d'athlétisme, un stade de football, et plusieurs salles spécialisées (Basketball, handball, judo, Karaté, boxe etc .. ), ainsi qu'une piscine pour la pratique de la natation de proximité.

Le projet, dont le lancement sera assuré par le COA, les pouvoirs publics et la fondation Olympafrica, sera mis au profit des jeunes athlètes de la wilaya de Tamanrasset, ainsi que pour les sportifs des pays limitrophes, comme le Mali, le Niger, le Tchad et la Libye.