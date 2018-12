Algérie: Boxe - Plus de 50 boxeurs pour rendre hommage à Hocine Soltani

Boumerdes — Plus de 50 boxeurs nationaux et étrangers prennent part mercredi à Boudouaou (Est de Boumerdes), à un gala international de boxe en hommage au défunt pugiliste algérien Hocine Soltani , détenteur de deux médailles olympiques .

Ce gala, coïncidant avec le jour de naissance de Soltani (27 décembre 1972) sera animé par des boxeurs issus de 12 ligues de wilayas, outre des éléments de la sélection belge , de la sélection algérienne militaire et de l'équipe nationale de la Protection civile.

Les pugilistes s'affronteront dans trois catégories d'âge, les seniors (46kg, 50, 57, 64, et 69 kg), les juniors( 52,56,60,64 et 69 kg) , et les cadets( 46,50,57,64 et 69 kg) , outre la participation d'un nombre de boxeuses en catégorie seniors (69 kg).

D'une durée de deux jours, cette manifestation-hommage a été ouverte à la salle omnisports de Boudouaou, avec le déroulement de 14 combats (demi finales), dans différentes catégories d'âges et poids, alors que les finales auront lieu jeudi.

Outre des membres de la famille de Hocine Soltani, de nombreuses personnalités, et des boxeurs connus (anciens et nouveaux) de la scène sportive nationale ont été invités à ce gala organisé à l'initiative de la ligue de boxe de Boumerdes, en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et de sports, la commune de Boudouaou et la Fédération algérienne de boxe (FAB).

" Cette manifestation se veut un hommage à l'un des pugilistes les plus titrés de la boxe algérienne ", a souligné Athmane Laàzizi, président de la Ligue de Boumerdes à l'APS.

Pour rappel, Soltani était un spécialiste de la catégorie plumes et légers. Il avait récolté plusieurs titres dans sa carrière: Champion olympique à Atlanta en 1996 (légers), médaillé de bronze aux Jeux de Barcelone en 1992 (plumes) et médaillé de bronze aux Mondiaux de Sydney en 1991 (plumes).

Il fut assassiné le 1er mars 2002 à Marseille(France). Deux ans plus tard, son corps a été trouvé par la police française, avant qu'il ne soit rapatrié en 2004 pour être enterré à Boudouaou, sa ville natale.