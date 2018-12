Cote d'Ivoire: Noël 2018 - Des cadeaux pour les enfants des collaborateurs de Kaba Nialé

La mutuelle générale des agents du ministère du Plan et du Développement a dédié un arbre de Noël aux enfants du ministère, le mercredi 26 décembre 2018, à Angré, Abidjan-Cocody.

Plus de 300 enfants, selon les organisateurs, ont reçu des présents de diverses natures de la part des collaborateurs du ministre Kaba Nialé. Le président de la mutuelle, Charles Zrakpa s'est félicité de l'organisation de cet arbre de Noël. Pour lui, au-delà de l'opportunité qu'il offre aux tout-petits d'être gratifiés de cadeaux, c'est aussi un moyen pour les mutualistes de se rassembler davantage. Henri Ouattara, Chef de cabinet au ministère du Plan et du Développement, a, au nom de son supérieur hiérarchique, encouragé les agents à pérenniser cette initiative et invité les parents à suivre leur progéniture dans leur cursus scolaire en vue d'un succès. Kouadio N'guessan, enseignant au primaire et parent d'un bénéficiaire, a salué le geste de Charles Zrakpa et de son équipe, et a souhaité que l'acte soit perpétuel, pour le bonheur des enfants. Ces derniers ont tenu à témoigner leur joie et leur gratitude à l'endroit du ministre Kaba Nialé et à la mutuelle des agents du ministère.