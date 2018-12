Sénégal: Une bande de malfaiteurs démantelée à Dakar, selon la Police

Dakar — Le Bureau des relations publiques de la Police annone dans un communiqué le démantèlement d'une "bande de malfaiteurs" par une unité d'intervention du commissariat de police de Dakar.

Ces personnes, neuf au total, dont une femme, ont été appréhendées à la suite de "plusieurs plaintes qui faisaient état de cas de vol et de cambriolage perpétrés par un groupe de malfaiteurs non identifiés et au préjudice de Sénégalais et de certaines communautés étrangères".

Les membres de la bande ont reconnu avoir commis plusieurs cambriolages au centre-ville de Dakar, à la Médina, à Ouakam, à la Cité Aliou-Sow, à Fann-Hock et à Hann Maristes.

"Il a été trouvé [chez] eux une importante somme d'argent, des véhicules, une moto de marque Tmax, une arme à feu, cinq téléviseurs à écran plat, 11 ordinateurs portables, trois arrache-clous, un tournevis, six pinces, six téléphones portables, un studio, des moutons de race et des marchandises de diverses natures", affirme le Bureau des relations publiques de la Police.

"Un studio, deux magasins, des terrains et un poulailler leur appartenant ont été saisis" par les services de l'Etat, ajoute le communiqué.

Les personnes arrêtées sont poursuivies en justice pour "association de malfaiteurs, vols multiples de numéraires et d'ordinateurs commis en réunion avec effraction et usage de moyens roulants, blanchiment, recel, détention de faux billets de banque, détention irrégulière d'arme à feu et détention de chanvre indien".

Selon le communiqué, le procureur de la République a été avisé et l'enquête concernant les membres de la bande se poursuit.