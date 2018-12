Sénégal: Financement du PSE - Macky Sall demande une accélération des dossiers techniques du PAP 2

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a demandé mercredi au gouvernement d'"accélérer tous les dossiers techniques" devant permettre le "financement adéquat" et "la réalisation, dans les délais prescrits, des projets inscrits au Plan d'Actions Prioritaires (PAP II) du Plan Sénégal Emergent (PSE)".

Le Sénégal a levé le 17 décembre dernier à Paris 7356 milliards pour le financement du PAP 2019-2023, qui va marquer la deuxième phase du PSE dont le montant s'élève à 14. 098 milliards.

Le gouvernement a recueilli près du triple des 2856 milliards qu'il souhaitait obtenir de ses partenaires techniques et financiers qu'il rencontrait à Paris, sous la direction du chef de l'Etat, Macky Sall.

Sur les 14 098 milliards représentant le montant global du PAP 2, 9414 milliards étaient déjà acquis avec une contribution attendue de l'Etat de 4248 milliards de FCFA.

S'exprimant en Conseil des ministres, le président Sall a souligné que "ces résultats consacrent le rayonnement international du Sénégal à travers la crédibilité et la pertinence du PSE, dont la première phase a été une réussite en termes de réalisations et de progrès économique et social".

Il a demandé au Gouvernement d'"accélérer la finalisation de la préparation de tous les dossiers techniques nécessaires au financement adéquat et à la réalisation, dans les délais prescrits, des projets inscrits au Plan d'Actions Prioritaires (PAP II) du Plan Sénégal Emergent (PSE)."

Le PAP comporte quelque 700 projets dont "la priorisation a été opérée sur la base de 11 critères", selon une présentation faite à Paris par le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, lors du Groupe consultatif. Il est notamment attendue de sa mise en ouevre une une croissance économique de 9, 1 % en 2023.

"A ce titre, le Président de la République engage le Gouvernement à accélérer les réformes de l'environnement des affaires, à promouvoir la participation du secteur privé national et international au financement du PSE et à amplifier la modernisation soutenue et globale l'administration publique [...]", souligne le communiqué du conseil des ministres.

Le président Sall a aussi signifié au Gouvernement "l'impératif de consolider les réformes fiscales, pour renforcer la mobilisation de ressources intérieures, et celles relatives au système éducatif, afin de mieux valoriser le capital humain national et favoriser la création rapide d'emplois décents, notamment dans les secteurs moteurs de l'Agriculture, de l'Industrie, du Tourisme et du Numérique".

Le PAP a été élaboré dans le souci d'assurer "une consolidation des progrès enregistrés" avec la première phase du PSE, mis en oeuvre sur la période 2014-2018. Il "se base sur une analyse des meilleures pratiques tant au niveau national que mondial en termes de transformation structurelle de l'économie et de croissance".