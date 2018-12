Congo-Brazzaville: Campagne présidentielle - Treize abandons de facto relevés à Lubumbashi

Des vingt et un candidats à la présidence de la République selon la liste publiée par la Commission électorale nationale indépendante (Céni), l'Institut de recherche en droits humains (IRDH) a constaté que quatre seulement sont allés battre campagne dans la capitale du cuivre.

Les chercheurs du Projet d'application des droits civils et politiques (Pad-Cipo) de l'IRDH ont relevé treize abandons de facto de la compétition durant la campagne de l'élection présidentielle. L'observation par cette association de la première partie du processus électoral, stoppée le 21 décembre, a été faite à partir de la ville de Lubumbashi et s'est fondée sur deux évidences. L'IRDH dit, en effet, avoir noté que seul le candidat le plus coriace peut gagner la course à la présidence car, la République démocratique du Congo (RDC) n'était pas seulement la ville de Kinshasa. « Ainsi, bien que l'opposition ait fait face aux stratagèmes du pouvoir visant à influencer le résultat du vote (lire le bulletin électronique n° 140 du 20 décembre), il s'est avéré qu'un grand nombre de postulants a été incapable de concourir », a regretté cette ONG.

Elle a indiqué que seuls le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary; celui de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi; du Cach, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ; ainsi que Pierre Honoré Kazadi Lukonda Ngube-Ngube ont pu fouler le sol de Lubumbashi.

Parlant de leurs activités menées dans cette ville, l'associatin a noté que Martin Fayulu était empêché de tenir ses réunions politiques, alors que Ngube-Ngube n'avait réuni qu'approximativement cent cinquante personnes, au stade Lupopo. Cependant, a-t-elle fait remarquer, Emanuel Shadary et Felix Tshisekadi avaient réussi à s'adresser à des dizaines de milliers de leurs sympathisants.

Des ralliements stratégiques

Dans un autre chapitre, les chercheurs de l'IRDH font part de certains ralliements stratégiques, évoquant Vital Kamerhe, Tryphon Kin-Kiey Mulumba et Samy Badibanga qui se sont désistés au profit de Félix Tshisekedi pendant que Freddy Matungulu s'est rallié à Martin Fayulu.

Ces observateurs de Lubumbashi ont, par ailleurs, constaté que treize candidats ne se sont pas désistés au profit d'un allié et n'ont pas battu campagne. Cette attitude est, selon eux, assimilée à un abandon de facto de la course. Devant cet état de choses, ils ont recommandé aux électeurs de focaliser leur attention sur les trois candidats dans l'arène, le numéro 4 Fayulu, le numéro 13 Shadary et le numéro 20 Tshisekedi.