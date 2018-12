Congo-Brazzaville: Noël - Les orphelins de Pointe-Noire passent la fête avec la Miss Congo 2013

C'est sous le signe « Noël pour les orphelins et les enfants démunis » que Rogina Cécilia Makosso et l'organisation non gouvernementale Butterfly ainsi que l'association des anciennes miss d'Afrique « Virtuous Queens of Africa » ont passé la fête de la Nativité avec les enfants de la capitale économique, au Centre d'accueil des mineurs à Mvoumvou, le deuxième arrondissement.

Décidées à donner de la joie aux enfants, les organisatrices y sont restées toute la journée avec eux. Une journée pendant laquelle elles ont pris le petit déjeuner, jouer aux jeux et déjeuner avec les enfants, avant de leur partager des jouets.

Rogina Cécilia Makosso a profité de l'occasion pour leur passer le message suivant: « Ce que vous êtes aujourd'hui ne définit en aucun cas ce que vous serez demain. Vous pouvez être qui vous voulez si et seulement si vous vous donnez à fond dans le travail ... La vie nous donne tous les jours un espoir qui s'appelle Demain. »

La miss Congo 2013 et l'ONG Butterfly qui l'accompagne dans ce vaste projet poursuivront leurs actions en faveur des orphelins et orphelines, le 29 décembre à Dolisie, le 30 décembre à Brazzaville et le 6 janvier 2019 à Loumou, dans le Pool.

Par ailleurs, Rogina Cecilia Makosso a annoncé, le 25 décembre devant les enfants, que la deuxième édition aura lieu en fin d'année 2019. Elle souhaite que les Congolaises de bonne volonté la soutiennent pour mener à bien cette action caritative. En attendant, elle continue son parcours de mère.

Ce programme initié par la miss Congo 2013 porte sur le thème « Ne jetez plus rien ». Il a commencé le 1er novembre dernier et prendra fin à l'issue de la première édition prévue le 6 janvier à Loumou où un accent particulier y est mis.

Pendant plus de cinquante jours, Rogina Cécilia Makosso et ses partenaires ont collecté des dons en nature et en espèce pour les orphelins et les démunis, pour offrir du plaisir aux orphelins et orphelines. Le but de cette action étant de permettre à chaque enfant de passer en beauté les fêtes de fin d'année avec un sourire. Cela s'inscrit aussi dans le cadre du thème choisi par Rogina Cécilia Makosso lorsqu'elle était candidate à l'élection Miss Congo 2013 : « La lutte contre le cancer infantile et l'aide aux personnes démunies et aux orphelins ».