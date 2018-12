Congo-Kinshasa: Affaires sociales - Des vivres et non-vivres pour des orphelins de Kinshasa

La donation spéciale de la Fondation Marie-Antoinette (FMA), ex-Fondation Maman-Mobutu, a permis aux enfants bénéficiaires de bien passer la fête de la Nativité.

La FMA n'a pas dérogé à sa tradition d'intervention sociale en vue d'alléger la tâche des orphelinats de la capitale congolaise dans la prise en charge de leurs pensionnaires. Pour les fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre, cet organisme public sous tutelle du ministère des Affaires sociales, en plus du repas de chœur offert le jour de Noël aux enfants qu'elle prend en charge dans quatre orphelinats de la ville-province de Kinshasa, leur a transmis, le 19 décembre, une assistance en nature et en espèce en vue de leur permettre de bien passer ces festivités.

Dans cette action, chaque orphelinat a bénéficié notamment de quatre sacs de riz, d'un sac de farine de maïs, de plus de dix kilogrammes de haricot vert, de plus de dix litres d'huile, d'un sachet de sucre, d'un carton de poulet, d'une rame de poissons chinchards, de plus de soixante-dix boîtes de tomates, des paquets de jus, de plusieurs sortes de savons et détergents ainsi que de lots d'habits. La Fondation a également pris en charge le transport de ces produits pour faciliter leur acheminement dans les maisons bénéficiaires respectives. Cette action rentre dans le cadre de la mission confiée à cet organisme public qui consiste à intervenir pour le bien-être des personnes vulnérables.

L'apport des partenaires salué

Chaque mois, la FMA pourvoit ces quatre orphelinats en vivres et non vivres en vue de faciliter la prise en charge de leurs pensionnaires. Mais, pour le mois de décembre, cette intervention mensuelle est renforcée par un repas de chœur offerts à ces enfants pris en charge dans ces orphelinats. Cet organisme public coordonné par Chérubin Lukongo prend aussi en charge la formation professionnelle de certains de ces enfants. Le premier lot a été formé en menuiserie et en mécanique, dans le cadre d'une convention de partenariat signé avec ses locataires installés dans l'espace où se situe la direction générale de la Fondation, à Funa. Ces enfants ont particulièrement été encouragés par la FMA qui leur a offert, d'une manière spécifique, des habits et ketches.

Toutes ces interventions sont soutenues, en majorité, par les fonds propres de cet organisme qui reconnaît toutefois l'apport de certains de ses partenaires qui lui permettent de s'acquitter de cette noble mission. La FMA a profité de cette occasion pour lancer un appel à d'autres personnalités et institutions en vue d'emboîter les pas à ces donateurs pour une prise en charge effective de ces enfants vulnérables.

Les orphelinats bénéficiaires de cette donation sont Œuvre humanitaire Emmanuel située dans la commune de Mont-Ngafula, Grace de Dieu dans la commune de Masina, EEV/Eden à Lemba-Terminus, et Orphelinat pour les enfants des sidéens, dans la commune de Kasa-Vubu.