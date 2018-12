Congo-Brazzaville: Fête de Noël - Des enfants orphelins des FAC et de la gendarmerie nationale honorés

Le ministère de la Défense nationale a offert, le 24 décembre, des Kits composés des jeux récréatifs et éducatifs aux enfants ayant perdu leurs parents parfois dans des circonstances brutales et tragiques.

La cérémonie s'est déroulée au Cercle mess des officiers de Brazzaville, sous la présidence du directeur de l'administration générale, le commissaire colonel Jean Kibangou. Les jouets offerts sont destinés à redonner le sourire aux orphelins et aux familles qui ont perdu un être cher. S'exprimant à cette occasion, le directeur de la fonction militaire et de l'action sociale, le commissaire colonel Serge Alain Mboungou Nzambi, a indiqué que ces kits leur offriront des activités ludiques et structurantes, leur permettant également de se socialiser.

« Le ministère de la Défense ne ménage aucun effort pour rendre hommage à nos frères d'armes qui nous ont quittés dans des circonstances parfois brutales et tragiques ainsi qu'à leurs familles. Ces activités jouent un rôle important dans l'épanouissement des enfants. A l'évidence, pendant cette journée, les enfants montreront une réelle joie de vivre avec les parents et les autorités présents ici », a-t-il souligné.

Selon lui, les Forces armées congolaises (FAC) et la gendarmerie nationale s'acquittent avec dévouement et abnégation de l'engagement quotidien visant à protéger la nation et les concitoyens. « C'est pour témoigner la reconnaissance à leur engagement que la direction générale de l'administration et des finances a décidé, malgré une conjoncture économique difficile, d'organiser cette année la fête à l'endroit des orphelins », a précisé le colonel Serge Alain Mboungou Nzambi.