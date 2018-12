Afrique Australe: Situation électorale en RDC - La «vive préoccupation» des chefs d'Etat de la SADC

La situation électorale en RDC était au cœur d'un sommet des chefs d'Etat de la SADC et de la CIRGL qui se tenait à Brazzaville. La sous-région s'inquiète de la situation politique à quatre jours d'un scrutin déjà reporté une première fois. Quatre chefs d'État ont fait le déplacement, à l'invitation du président Denis Sassou-Nguesso : l'Angolais, le Namibien, le Zambien et le Botswanais. La RDC, en revanche, n'était pas représentée. Les participants ont communiqué leurs conclusions en début de soirée, ce mercredi 26 décembre.

Comme on s'y attendait, les chefs d'État ont commencé par exprimer leur « vive préoccupation face aux actes de violences qui ont émaillé la campagne électorale » et qui sont « de nature à compromettre la sérénité des élections ». Ils ont rappelé les engagements de la RDC en facteur de la paix et de la stabilité dans la région. Et « fortement encouragé » la RDC à « continuer d'assurer la sécurité de tous les candidats ».

Aucune insistance particulière en revanche sur la nécessité de tenir l'élection à tout prix ce 30 décembre. Les chefs d'État ont simplement « pris note » du report du scrutin et rappelé leur « profond attachement » à tenue d'élections « apaisées, libres, démocratiques et transparentes ».

Aucune réaction explicite non plus à la décision annoncée aujourd'hui par la RDC de reporter l'élection dans plusieurs villes et territoires, notamment Beni et Butembo où sévit l'épidémie d'Ebola. Ils ont surtout adressé un message de soutien à la RDC face à cette épidémie. Et appelé dans l'ensemble la « classe politique et la société civile » à « l'apaisement et à la retenue ».

Délégation à Kinshasa

Ils ont enfin décidé de dépêcher demain jeudi à Kinshasa une délégation composée des ministres congolais et zambien des Affaires étrangères pour remettre au président Kabila les conclusions de ce sommet. Car la RDC - et beaucoup l'ont regretté - n'était pas représentée.

Kinshasa s'est plein d'avoir été prévenue à la dernière minute hier après les autres chefs d'État. Dans la matinée, Brazzaville espérait encore qu'un ministre traverserait le bras de fleuve qui sépare les deux capitales, mais finalement même l'ambassadeur de RDC en poste au Congo-Brazzaville ne s'est pas présenté.