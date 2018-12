Burkina Faso: Maladies rénales chroniques - La Fondation Orange Burkina Faso soulage les malades de la Région du Nord

De nos jours, les maladies rénales sont devenues une question de santé publique au Burkina Faso. En effet, plus de 90 % des malades manquent de prise en charge adéquate faute de centre d'accueil et de soin à travers le pays. La construction de cette unité par la Fondation Orange Burkina Faso vient à n'en point douter combler un vide et aider le ministère de la santé dans sa lutte pour la réduction du taux de prévalence des maladies rénales dans la zone du nord et l'ambition de transformer le CHR de Ouahigouya en CHU (Centre hospitalier Universitaire).

D'un coût total de 860 millions de F CFA entièrement financé par la Fondation Orange Burkina Faso, cette unité sera composée d'un immeuble de type R+1 avec des annexes, le tout connecté aux réseaux (électricité, eaux et fluides médicaux).

La Fondation Orange Burkina Faso est engagée dans trois domaines à savoir l'éducation, la santé et la culture. Selon Ben Cheick Haidara, le Directeur général de Orange Burkina, ce don va en droite ligne avec leur credo qui est « agir pour l'égalité des chances ». A l'en croire, la Fondation Orange Burkina Faso, en 2017, procédait à un don de matériel d'hémodialyse de 120 millions de francs CFA au CHU Yalgado Ouédraogo. C'est au cours des échanges avec des spécialistes du domaine lors de la cérémonie de remise, que le besoin au Burkina Faso en matière de prise en charge des malades souffrants d'insuffisance rénale est ressorti.

« Quand nous avons appris que le besoin était étendu, nous avons jugé impérieux d'apporter notre contribution et c'est alors que la Fondation Orange a initié ce projet. Cette unité aura la plus grande capacité en termes d'hémodialyse et de néphrologie au Burkina. Désormais, les malades qui se déplaçaient à Ouagadougou pour leurs soins le feront ici à Ouahigouya»

La maquette du futur centre d'hémodialyse de Ouahigouya

Les centres de dialyse connaissent un fonctionnement de plus en plus difficile compte tenu de la faiblesse de l'offre par rapport à la demande en dialyse, selon le ministre de la santé Nicolas Méda. Les chiffres sont alarmants : 516 patients sont pris en hémodialyse contre une estimation de 20 000 dialysés potentiels. « Il ne serait pas exagéré de penser que la réalisation de ce projet de construction de centre de dialyse permettra une amélioration de la situation des malades souffrants de pathologies rénales chroniques dans la région du Nord » a-t-il fait comprendre.

La dialyse, aux dires de Dramane Paré, président de l'Association burkinabè des dialysés est « une victoire sur la mort ». Il a saisi l'occasion de remercier la Fondation Orange Burkina Faso : « Nous souhaitons que Orange prospère toujours afin de continuer à nous soutenir » a-t-il clos.