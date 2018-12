Ile Maurice: Sing along - Rasinn pe brile kan parlman koule

L'ambiance est aux disques de l'année. Mais loin des boom boom, d'autres rythmes nous entraînent, sans avoir l'air d'y toucher, vers des sujets d'actualité. Pour que les chansons fassent bouger les pieds mais la tête aussi. Troisième de la série : «Rasinn pe brile» de Kaya.

Kan rasinn pe brile

Pie antie pou tonbe

Tou bann zwazo pe bizin pran lezer

Kaya s'est envolé le 21 février 1999. Cela fera 20 ans en 2019. Ses chansons, dont Rasinn pe brile, font partie du patrimoine musical. Rasinn pe brile nous renvoie au début des années 1990 avec le groupe Racinetatane. Le son, sur la cassette, n'est pas tip top. Mais le texte résiste aux outrages du temps. Pas comme quantité de fleurons du patrimoine national.

Était-ce un signe ? En début d'an- née, la journée du patrimoine (l'ouverture au public de sites souvent déjà ouverts le reste de l'année) avait été annulée pour cause de mauvais temps. Le ciel pleurait-il encore la démolition de La School, mi-2017 ? Ce bâtiment avait abrité l'ancêtre du col- lège Royal. Il avait été transformé en bureaux du ministère de l'Éducation. Avant d'être balayé pour faire place à la nouvelle Cour suprême.

Kaya chantait : «To mantalite res touzour kaptivite.»

À peine les cendres de La School refroidies que le Finance Bill s'occupait d'amender la National Heritage Fund Act. Le changement apporté : le pouvoir a été donné, sous certaines conditions, au ministre des Arts et de la culture de déclassifier un monument qui est patrimoine national. Notamment si la rénovation de ce patrimoine est jugée trop coûteuse.

Et si nous cédions à une irrésistible envie d'extrapoler. Une ré- novation du Parlement à ne pas confondre avec l'Hôtel du gouvernement - pourrait être en route. On laisse traîner la situation pendant plusieurs régimes successifs. Jusqu'à ce que cet héritage de 1968 soit dans un état de délabrement avancé. On sollicite une évaluation d'experts. Et une instance de protection du patrimoine, indépendante et crédible, se réveille, jugeant que des millions - milliards - c'est trop pour retaper ce symbole de la démocratie ? On a dit qu'on extrapolait.

Kaya chantait : «Twamize aster, taler to pou soufer.»

Le patrimoine national, c'est presque 200 items (dont des tombes, des statues, des vestiges du passé militaire de Maurice). Les derniers items classés : l'exPublico House à la rue Saint-Georges. Et une dizaine de lieux de culte. Le tout classé patrimoine national durant le court passage de Dan Baboo dans lakaz diab, pardon le ministère des Arts et de la Culture. C'est qui les champions pour faire classer des items par l'UNESCO ? En 2019, dans la catégorie patrimoine intangible, le sega tambour Chagos sera en piste. C'est qui les champions pour vouloir donner une dimension touristique au patrimoine ?

Le Budget 2018-2019 veut transformer Mahébourg en un village touristique, «une attraction culturelle et écotouristique majeure».Mais ni le lavoir, ni l'abreuvoir, ni la biscuiterie Rault ne sont protégés par les lois. Y aura-t-il un parcours culturel cohérent, des animations culturelles variées et ludiques dans ce village en devenir ? En attendant, le festival internasional kreol est organisé par le ministère du Tourisme.

Kaya chantait : «Zanfan nepli kone ki pou swiv.»