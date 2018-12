Ile Maurice: Metro express - Une firme indienne gérera la télécommunication

Malgré la rude concurrence des leaders mondiaux tels les Chinois, ce sont les Indiens qui l'ont emporté. Le contrat alloué à Himachal Futuristic Communications Limited (HFCL) par la compagnie indienne Larsen & Toubro : Rs 740 millions pour élaborer tout le système de télécommunica- tion du Metro Express et du Dhaka Metro, au Bangladesh.

Contrôle et surveillance

Le projet du Metro Express portera sur une distance de 26 km. Tandis que le Dhaka Metro, surélevé sur 20 km, comprend 16 stations et un dépôt d'entretien, reliant Uttara et Motijheel, ont indiqué les médias indiens, dimanche. Il s'agira pour HFCL de concevoir, fabriquer, fournir et installer le réseau de communication, incluant le sys- tème de contrôle et de surveillance. Elle sera également concernée par les tests, la mise en service et la formation du personnel. Le contrat inclut également le système de communication vocale, le système de téléphonie d'aide d'urgence, le CCTV, les panneaux d'affichage d'information aux passagers, les kiosques d'information, le système de contrôle d'accès électronique et pièces de rechange, entre autres.